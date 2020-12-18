你有多久沒有下載 LINE 貼圖了呢？小編替大家整理出 13 款最新 LINE 限時免費貼圖，包含有：跑跑卡丁車、油頭二世、柴犬皮皮、喔熊森林、LINE購物護照限定★指節變身射手座、sNug運動女孩×給足呵護篇、悠遊卡BeBe享樂每一天 讓你整週不用付、松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節等 13 款貼圖，限時免費下載期限從 12/23～1/13 都有，各位很久沒下載貼圖的朋友，趕快看看有沒有自己喜歡的貼圖，手刀下載起來囉。若你想要打包 LINE 貼圖自己收藏，可以參考之前本站分享過的 LINE 貼圖打包下載教學。
（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）
1. LINE TAXI×油頭二世
下載期限：2020/12/23 止
使用期限：90 天
下載：LINE TAXI×油頭二世
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
2. LINE購物夯話題×柴犬皮皮
下載期限：2020/12/30 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物夯話題×柴犬皮皮
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
3. LINE官方嚴選×喔熊森林
下載期限：2020/12/30 止
使用期限：90 天
下載：LINE官方嚴選×喔熊森林
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
4. LINE購物護照限定★指節變身射手座
下載期限：2020/12/30 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物護照限定★指節變身射手座
備註：開通 LINE 購物護照即可免費下載
5. 悠遊卡BeBe享樂每一天 讓你整週不用付
下載期限：2020/12/31 止
使用期限：180 天
下載：悠遊卡BeBe享樂每一天 讓你整週不用付
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
6. 松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節
下載期限：2020/12/31 止
使用期限：180 天
下載：松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
7. Brawl Stars × LINE FRIENDS Stickers
下載期限：2021/1/6 止
使用期限：90 天
下載：Brawl Stars × LINE FRIENDS Stickers
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
8. LINE酷券免費貼圖×醜白兔
下載期限：2021/1/6 止
使用期限：90 天
下載：LINE酷券免費貼圖×醜白兔
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9. 生活市集×倉倉_倉鼠大進擊
下載期限：2021/1/7 止
使用期限：180 天
下載：生活市集×倉倉_倉鼠大進擊
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
10. LINE購物免費貼圖×傲嬌熊&直白熊
下載期限：2021/1/13 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物免費貼圖×傲嬌熊&直白熊
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
11. Everyday KartRider
下載期限：2021/1/13 止
使用期限：90 天
下載：Everyday KartRider
備註：可直接下載
12. 金妮柴寶e起動滋動~
下載期限：2021/1/14 止
使用期限：180 天
下載：金妮柴寶e起動滋動~
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13. Pandora 好友大集合 新登場 !
下載期限：2021/1/14 止
使用期限：90 天
下載：Pandora 好友大集合 新登場 !
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