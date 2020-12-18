你有多久沒有下載 LINE 貼圖了呢？小編替大家整理出 13 款最新 LINE 限時免費貼圖，包含有：跑跑卡丁車、油頭二世、柴犬皮皮、喔熊森林、LINE購物護照限定★指節變身射手座、sNug運動女孩×給足呵護篇、悠遊卡BeBe享樂每一天 讓你整週不用付、松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節等 13 款貼圖，限時免費下載期限從 12/23～1/13 都有，各位很久沒下載貼圖的朋友，趕快看看有沒有自己喜歡的貼圖，手刀下載起來囉。若你想要打包 LINE 貼圖自己收藏，可以參考之前本站分享過的 LINE 貼圖打包下載教學。

（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）

1. LINE TAXI×油頭二世

下載期限：2020/12/23 止

使用期限：90 天

下載：LINE TAXI×油頭二世

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

2. LINE購物夯話題×柴犬皮皮

下載期限：2020/12/30 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物夯話題×柴犬皮皮

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3. LINE官方嚴選×喔熊森林

下載期限：2020/12/30 止

使用期限：90 天

下載：LINE官方嚴選×喔熊森林

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4. LINE購物護照限定★指節變身射手座

下載期限：2020/12/30 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物護照限定★指節變身射手座

備註：開通 LINE 購物護照即可免費下載

5. 悠遊卡BeBe享樂每一天 讓你整週不用付

下載期限：2020/12/31 止

使用期限：180 天

下載：悠遊卡BeBe享樂每一天 讓你整週不用付

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6. 松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節

下載期限：2020/12/31 止

使用期限：180 天

下載：松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節

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7. Brawl Stars × LINE FRIENDS Stickers

下載期限：2021/1/6 止

使用期限：90 天

下載：Brawl Stars × LINE FRIENDS Stickers

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8. LINE酷券免費貼圖×醜白兔





下載期限：2021/1/6 止

使用期限：90 天

下載：LINE酷券免費貼圖×醜白兔

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9. 生活市集×倉倉_倉鼠大進擊

下載期限：2021/1/7 止

使用期限：180 天

下載：生活市集×倉倉_倉鼠大進擊

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10. LINE購物免費貼圖×傲嬌熊&直白熊

下載期限：2021/1/13 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物免費貼圖×傲嬌熊&直白熊

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11. Everyday KartRider

下載期限：2021/1/13 止

使用期限：90 天

下載：Everyday KartRider

備註：可直接下載

12. 金妮柴寶e起動滋動~

下載期限：2021/1/14 止

使用期限：180 天

下載：金妮柴寶e起動滋動~

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13. Pandora 好友大集合 新登場 !

下載期限：2021/1/14 止

使用期限：90 天

下載：Pandora 好友大集合 新登場 !

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