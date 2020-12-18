在找可以用最簡單的方式製作 QR Code 的工具嗎？試試這款 Link to QR 線上簡易 QR Code 產生器吧！Link to QR 是一個最簡單又方便的 QR Code 的產生器，網站內的介面與功能操作都相當的極簡，且完全免費無須註冊，只要將你想要做成 QR Code 網址貼上來，網站就會自動將網址套用，接著便可自行設計 QR Code 的外觀、顏色、透明背景、顯示網址以及尺寸，完成後就可直接將你的 QR Code 下載做使用了！更多好用的 QR Code 產生器，可以參考這篇：QRCode Monkey 免費 QRCode 產生器

當我們進到 Link to QR 網站後，可以看到網站預先產生的 QR Code 範本，在上方的淺灰欄位中，可讓你貼上你要著作的網址或其它字串，最多不可超過 300 個字。

接著在 QR Code 的下方，你會看到兩個方塊跟一個 T ，從左到右分別可以設定邊框外型、顯示透明背景以及顯示網址，在最左邊的方塊中，你讓你可以調整邊框粗細、無邊框與外型。

在往下看會有黑、紫、綠、深藍四種顏色讓你選擇，若你想選擇更多顏色的話，可點選最右邊的調色盤來選擇你想要的顏色。

外觀與顏色調整好之後，最後就來調整 QR Code 的大小，調整成你要的大小後，按下方的黃色下載按鈕，便可將 QR Code 的 PNG 圖檔下載下來做使用。對於想快速製作 QR Code 的朋友，趕緊將這個 Link to QR 線上簡易 QR Code 產生器收下吧！

Link to QR：https://link-to-qr.com/

