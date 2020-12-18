Link to QR 線上簡易 QR Coad 產生器，可自訂外型與色彩！

在找可以用最簡單的方式製作 QR Code 的工具嗎？試試這款 Link to QR 線上簡易 QR Code 產生器吧！Link to QR 是一個最簡單又方便的 QR Code 的產生器，網站內的介面與功能操作都相當的極簡，且完全免費無須註冊，只要將你想要做成 QR Code 網址貼上來，網站就會自動將網址套用，接著便可自行設計 QR Code 的外觀、顏色、透明背景、顯示網址以及尺寸，完成後就可直接將你的 QR Code 下載做使用了！更多好用的 QR Code 產生器，可以參考這篇：QRCode Monkey 免費 QRCode 產生器

Link to QR 線上簡易 QR Coad 產生器，可自訂外型與色彩！

當我們進到 Link to QR 網站後，可以看到網站預先產生的 QR Code 範本，在上方的淺灰欄位中，可讓你貼上你要著作的網址或其它字串，最多不可超過 300 個字。

Link to QR 線上簡易 QR Coad 產生器，可自訂外型與色彩！

接著在 QR Code 的下方，你會看到兩個方塊跟一個 T ，從左到右分別可以設定邊框外型、顯示透明背景以及顯示網址，在最左邊的方塊中，你讓你可以調整邊框粗細、無邊框與外型。

Link to QR 線上簡易 QR Coad 產生器，可自訂外型與色彩！

在往下看會有黑、紫、綠、深藍四種顏色讓你選擇，若你想選擇更多顏色的話，可點選最右邊的調色盤來選擇你想要的顏色。

Link to QR 線上簡易 QR Coad 產生器，可自訂外型與色彩！

外觀與顏色調整好之後，最後就來調整 QR Code 的大小，調整成你要的大小後，按下方的黃色下載按鈕，便可將 QR Code 的 PNG 圖檔下載下來做使用。對於想快速製作 QR Code 的朋友，趕緊將這個 Link to QR 線上簡易 QR Code 產生器收下吧！

Link to QR：https://link-to-qr.com/

Link to QR 線上簡易 QR Code 產生器，可自訂外型與色彩！ 相關文章

訪客留言

Link to QR 線上簡易 QR Code 產生器，可自訂外型與色彩！ 參考資料

自製Facebook粉絲團QR Code，掃描自動進入臉書APP手機板按讚！ - 香腸炒魷魚
很多店家都使用按Facebook粉絲團按讚打卡來取得好康，不過對於Facebook手機用戶要來打卡按讚，怎麼做最方便？當然就是提供QR Code供給手機掃描，讓他們可以用最快的速度到你的粉絲團，但QR Code給的可是有技巧的，你還在給網址QR
WeChat - 全球10億用戶選擇的聊天通話應用程式
一款跨平台的通訊工具。支持多人聊天室。透過手機網絡傳送語音、相片、影片和文字。简体中文 English 繁體中文（臺灣） 繁體中文（香港） العربية Deutsch Español Français Bahasa Indonesia Italiano 日本語
免費 Logo QR Code 產生器 - 最方便快速的QR碼製作與生成 - 方碼科技
提供可生成內嵌 Logo 的各種功能型 QR Code, 包括 UR、vCard 名片、FB、Android/iOS APP 下載、GPS、LINE QR Code 名片、WeChat、Wifi、Calendar、Telephone、SMS
QR Code 條碼產生器
免費的線上QR code 二線條碼產生器. ... QR Code 條碼產生器. 我的IP 位址 | 最好的主機代管- Linode VPS | Language: English, 繁體中文, 简体中文&nbsp;...
QRCode Monkey 免費 QR Code 產生器，可自訂顏色、樣式或加入 Logo
QRCode Monkey 是一個多功能的線上 QR Code 製作工具，和我之前曾介紹過的 Beaconstac 功能相似，透過這個網站，使用者可以快速產生你所需要的 QR Code ，除了最常見的網址外，亦可加入特定文字、Email、電話號碼、SMS 簡訊、VCard、MeCard、地圖 ...
ETtoday新聞雲 | Today is my day
2 天前 · 《ETtoday新聞雲》於2011年11月開站，新聞、影音、節目、直播、社群、個人化服務，及App都深獲網友喜愛，在台灣網路觸及率超過8成，多項評比是 ...
免費線上QR Code條碼產生器－可加入Logo客製化樣式，將 ...
RecodeMonkey線上QRCode 條碼產生器，無須申請，自己也能製作個性條碼， ... 還能放上Logo、設定為彩色、圓角、創意線條，多種樣式任你客製化設計，簡單製作獨一無二的二維條碼，完全免費！ ... 前往RecodeMonkey QRcode條碼網站，選擇製作內容：URL網址、Facebook社群、純 ... 推薦超美的風景濾鏡App－「P..
【僅此一檔】ACER 宏碁 UM09E70 6芯 日系電芯 電池 UM09E51 UM09E56 200 UM09E75 1410 521 AO521 752 UM09E78 FO200＠超級賣場 .
商品訊息特點 ↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓ ACER 宏碁 UM09E70 6芯 日系電芯 電池 UM09E51 UM09E56 200 UM09E75 1410 521 AO521 752 UM09E78 FO200 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時 以下為您可能感興趣的商品 注意：下 ...
超商 ibon 雲端上傳文件列印操作教學，免印表機或隨身碟
便利超商提供影印機已經不是新鮮事，列印、掃描或傳真等服務一應俱全，7-ELEVEN 統一超商或 FamilyMart 全家便利商店分別可透過 ibon、FamiPort 機台來操作進行，現今大部分的人都隨身攜帶智慧型手機，也很少使用 USB 隨身碟，直接利用 App 整合雲端 ...
Kaywa QR-Code 產生器，可置入網址、文字等資訊
QR Code 在1994 年由日本Denso-Wave 公司發明，來自英文的「Quick. ... 碼產生器，它是一個線上工具，無須下載或安裝任何檔案就能夠產生QR Code ... 後，選擇要產生的內容類型，然後在Size 欄位選擇產生的QR 圖案尺寸，按下Generate! ... 方圓形彩色圖片 &middot; Link to QR 免費QR Code 產生器可自訂樣式、顏色製作PNG 格式&nbsp;...