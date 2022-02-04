現今在我們日常生活中，常常會看到廣告、海報、名片等都會附加 QR Code 讓你掃，但要怎麼讓你的 QR Code 吸引到人呢？趕緊試試這款超好看的 QRToon 卡通人像 QR Code 產生器吧！QRToon 是一款可讓你在 QR Code 加上卡通頭像的產生器，只需要簡單三個步驟就能快速搞定，QR Code 顏色還採用了醒目的黃黑搭配，讓你製作出來的 QR Code 變得更好看更吸睛！想將 Wi-Fi 密碼變成 QRCode 嗎？請參考這篇：WiFi Card 工具，一掃就即刻連線！



QRToon 使用說明

進到 QRToon 網站後，第一步請先選擇你要掃描已存在的 QR Code、上傳 QR Code 圖檔或是手動輸入要生成 QR Code 的網址，選擇完畢就可按「NEXT」到下一步。

第二步，請點選「SELECT PHOTO」選擇一張含有頭像的照片。

接著等待個幾秒鐘，等網站分析完成，就能看到加入卡通頭像的 QR Code 了，按下「DOWNLOAD」即可將做好的 QR Code 下載到電腦中做使用囉！若你想換其他頭像可點選「Choose Another Pohto」，想從新製作新的 QR Code 可點選「Create Another QR Code」，若點選「More Styles」會有更多隨機類型的頭像。

以上就是透過 QRToon 製作好的 QR Code，是不是真的挺吸引人的呢！想讓你的 QR Code 更吸睛的朋友們，趕緊點選下方連結，前往 QRToon 網站製作一個吧！

QRToon：https://qrtoon.com/create