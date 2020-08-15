現今這個科技時代，到處都能看到 QR Code 被實際應用在生活之中，如果想要設計讓人眼睛一亮的 QR Code，卻不知道該在哪個網站設計嗎 ? 今天你就太幸運啦 ! 本篇要介紹的「QRCode Monkey」是一個免費線上 QR Code 產生器，特色是可以設定顏色、加入 Logo 或特殊圖案，也能有一些比較特殊的 QR Code 樣式設計，和之前介紹過的 PsQrEdit、【Mac】 EFQRCode 功能相似，就讓我們透過「QRCode Monkey」網站，來讓大家體驗製作令人驚艷的 QR Code 吧 !

打開「QRCode Monkey」首頁 ，能看到底下有 QR Code Templates 預設範例。

「QR Code Templates」有一般網址、Facebook、YouTube 等社群範例，也有自訂顏色、圖案或看起來跟一般 QR Code 不太一樣的效果，選擇後會快速帶入相關設定值。

URL 是大家常使用的功能，輸入你要的網址像 Facebook、YouTube 、Twitter 等等社群網站都可適用。

網址輸入後，下方有一個「ADD LOGO IMAGE」，可以讓你隨便挑選 LOGO ，如果想加入自己的圖案就點開「Upload Image」自行上傳，在按下右邊的「Create QR Code」圖案就出來了。

、

「SET COLORS」可以調整 QR Code 的顏色，連「Eye Color」也能改變顏色，背景當然也可以啦 !

比較有趣的功能是「Customize Design」，它可自訂 QR Code 樣式，改變圖片中每個方塊的樣式，看起來就會跟一般的 QR Code 不太一樣。

「QRCode Monkey」 也能將地標位置轉為 QR Code 掃描 !

比較特別的是 WiFi 功能，簡單來說，只要設定好你的 WiFi 無線網路連線點名稱、密碼和加密方式，設計好的 QR Code 就能讓其他人掃描後快速連結，要下載設計好的 QR Code 時，可從下方調整一下圖片大小，圖片預設為 1000 x 1000px，可依照個人需求將品質調低或調高，再按下「Download PNG」就能將產生的 QR Code 保存為 PNG 格式，下方還有 SVG、PDF 和 EPS 三種格式可以選擇。「QRCode Monkey」 介紹到這邊，大家有沒有比較瞭解呢 ? 話就不多說， 大家趕快來體驗吧!

QRCode Monkey 網站 : https://www.qrcode-monkey.com/

