Facebook 的 QR Code 產生器直達車，掃描後直接進入 Facebook App

2018-01-08 12:08:23 9M87
QRcode產生器 FB IG QRcode連結

大部分的 QR Code 產生器，會透過手機預設的 APP 開啟，但在某些場合會不方便使用，例如透過 QR Code 掃描進入臉書粉絲專頁按讚，但通常會用瀏覽器開啟，沒有在瀏覽器登入過臉書的話，需要重新輸入帳號密碼，但如果掃描後能直接在 Facebook APP 進入粉絲專頁，不是更方便嗎？這時透過本篇介紹的 QR Code 產生器就可以完成，當然不止 Facebook，Instagram、Twitter、Google+ 都可以辦到！

QR Code 產生器：https://tw.piliapp.com/generator/qr-code/facebook-app/

QRcode產生器 FB IG QRcode連結
△ 過程很容易，輸入自己的粉絲專頁連結、個人首頁連結後，點擊下方生成 QR 碼。

QRcode直達FB QRcode直達IG

△ 生成的 QR Code 下方有一朵雲的圖示，點擊就直接下載囉，經過實測，真的直接用手機的 FB APP 打開到粉專！

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