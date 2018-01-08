大部分的 QR Code 產生器，會透過手機預設的 APP 開啟，但在某些場合會不方便使用，例如透過 QR Code 掃描進入臉書粉絲專頁按讚，但通常會用瀏覽器開啟，沒有在瀏覽器登入過臉書的話，需要重新輸入帳號密碼，但如果掃描後能直接在 Facebook APP 進入粉絲專頁，不是更方便嗎？這時透過本篇介紹的 QR Code 產生器就可以完成，當然不止 Facebook，Instagram、Twitter、Google+ 都可以辦到！
QR Code 產生器：https://tw.piliapp.com/generator/qr-code/facebook-app/
△ 生成的 QR Code 下方有一朵雲的圖示，點擊就直接下載囉，經過實測，真的直接用手機的 FB APP 打開到粉專！
QR Code 產生器：https://tw.piliapp.com/generator/qr-code/facebook-app/
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