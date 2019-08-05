密碼事件令人頭痛的事情，固定的密碼怕被人破解，有規律的密碼也是有風險，最安全的密碼就是亂數密碼，雖然說在腦袋中記不住，但是相對安全許多，Advanced PassGen 是款隨機的亂數密碼產生器，可以自己設定密碼中的字母大小寫、數字或是特殊符號，然後批次產出多組的亂數密碼，若需要大量建立帳號與密碼，或許可以派上用場，或者是說建立活動優惠代碼，也可以用這樣的方式產生唷！

基本設定方式很簡單，輸入密碼的長度、需要幾組密碼（用上下鍵調整數量），下方勾選密碼中所要取用的文字，包含有大寫英文、小寫英文、特殊符號與數字。

進階的用法可以自己設定不同長度的密碼，最長幾碼、最短幾碼、要使用的字元有哪些等等。

最後在 List 的頁籤下方點選 Generate 就可產出亂數密碼，而且還會顯示密碼強度，這工具真的很方便。設定中還有多款面板可以使用，有興趣的朋友自己動手玩玩囉！

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