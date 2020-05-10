TotalD 續傳檔案下載管理工具

在許久之前曾經介紹過 TotalD Pro 最佳下載管理工具，專業版功能雖然比較好，不過 TotalD 下載管理工具免費版本對於一般檔案分割下載與續傳下載都保有完整功能，若你只是希望有個續傳軟體有下載工具的話，免費版本已經很足夠囉！那專業版的差距在哪？專業版有無限制的 BT 下載、支援免空 Premiums 帳號與下載高畫質影片，我自己覺得專業版本對我來說需求不高，免費版本就足夠使用，也分享給大家囉！

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ 一般檔案下載

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ YouTube 下載，專業版本才可以下載最佳品質。

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ BT 下載，測試了熱門種子，下載速度飛快，我想說至少要等一兩天，結果好像兩個小時就下載了 10GB！

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ 來看看選項部分，支援繁體中文，有四種顏色佈景主題，預設能與 Torrent 與磁力連結建立檔案關聯。

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ 下載限速功能，還有分割下載功能，還有重試的次數設定，還具備有自動解壓縮功能。

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ 支援免空的 Premium 帳戶使用。（這是專業版功能）

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ BT 下載能設定下載與上傳速度，並且設定可以幾個下載上傳等等，這是 BT 工具常見的設定。

TotalD Pro 最佳檔案下載管理工具

△ 線上影片能選定下載品質，支援的 Youtube、Vimeo、Dailymotion 與 Veoh，高品質的影音下載還有很多其他方法，所以這個就算沒有專業版也無所謂。

https://www.totald.org/en/

免安裝版：
TotalD 1.6.0.7z（GOOGLE下載）
TotalD 1.6.0.7z（1DRV下載）
TotalD 1.6.0.7z（MEDIAFIRE下載）
TotalD 1.6.0.7z（RAPIDGATOR下載）
TotalD 1.6.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：10.62 MB

安裝版：
TotalD 1.6.0.exe（GOOGLE下載）
TotalD 1.6.0.exe（1DRV下載）
TotalD 1.6.0.exe（MEDIAFIRE下載）
TotalD 1.6.0.exe（RAPIDGATOR下載）
TotalD 1.6.0.exe（MEGA下載）
檔案大小：400 KB

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