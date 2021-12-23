LightPDF

一個 PDF 文件到底要裝多少軟體才能滿足我們的需求？轉檔的、編輯的、壓縮的...最近小編發現由知名軟體公司 Apowersoft 推出的 LightPDF Editor 真的非常實用，跟 PDF 有關的任務，像是 PDF 轉 Word，或者你要直接編輯 PDF、新增文字或圖片，甚至是刪減頁數，LightPDF Editor 通通能辦到，如此強大的 PDF 工具原價 1999 元，但是目前正推出聖誕節限時免費活動，教你如何馬上領取免費序號，領完之後電腦就不用佔用如此多軟體，留下這款 LightPDF Editor 處理 PDF 文件就非常夠用囉。 

限時免費頁面：LightPDF 編輯器序號領取

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進入限時免費頁面後，點擊免費領取。

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接著輸入名稱、Email 點擊免費獲取。

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最後回到 Email 就可以看到免費序號啦，LightPDF Editor 載點小編幫各位放在文章下方，大家可以先去下載起來。

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避免口說無憑、有圖有真相，小編將 Apowersoft 官方的 LightPDF 編輯器價格方案放在上面，我們這次取得的序號是 1 年份的，原價要 1999 元。

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取得序號之後，回到 Apowersoft 官網登入會員後台（沒有會的朋友請快速註冊一個），選擇 Redemption code 貼上剛剛收到的序號，按下提交。

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看到上圖就代表啟用成功啦。

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接著我們就可以開始安裝 LightPDF 編輯器啦。

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安裝完畢之後，點擊右上方登錄。

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登入會員後就可以看到我們目前已經是 VIP 囉，到這一步就算序號啟用完畢，可以開始使用 LightPDF 啦。

LightPDF

打開任意 PDF 檔案，就可以在頂端自由切換功能，LightPDF 一共有 6 大功能：

  • PDF 編輯
  • PDF 轉檔
  • PDF 頁面編輯
  • PDF 註釋
  • PDF 工具
  • PDF 簽名

PDF 的編輯頁面做個跟 Word 非常神似，大家直接把使用 Word 的習慣搬上來，就可以無痛編輯 PDF 檔案啦，連轉檔 Word 都不用就可以直接編輯，PDF 內的文字、圖片一瞬間都變得跟 Word 一樣好編輯。

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LightPDF 在轉檔的部分支援：

  • PDF 轉 Word
  • PDF 轉 Excel
  • PDF 轉 PNG 圖片
  • PDF 轉 TXT
  • PDF 轉 HTML

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轉檔完成之後可以一鍵開啟文件所在的資料夾。

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PDF 轉 Word 也相當快速，而且可以打開轉檔 Word 後的檔案，排版、文字都沒有跑掉，中文也顯示的正確，裡面的圖片也通通能夠自由縮放與移動。

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頁面的部分，LightPDF 支援：

  • 插入 PDF 頁面
  • 旋轉 PDF
  • 刪除 PDF
  • 提取 PDF
  • 替換 PDF
  • 拆分 PDF
  • 合併 PDF

將所有與 PDF 頁面相關的功能全部歸類在這邊，使用上就非常簡易，不會像其它 PDF 軟體，雖然功能作得很專業，但有時候我只是要調整 PDF 頁面，卻要從一堆功能按鈕裡面大海撈針。

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此外還有 PDF 註釋功能，可以螢光標示、下底線、刪除線、備註、插入符號、替換符號、畫線、新稱矩型等。

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PDF 工具裡面有大家非常需要的「OCR」文字辨識功能。

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「OCR」文字辨識支援的語言相當多，但是別擔心大家常用的中文、英文通通都有按下確定後就能開始辨識文字啦。另外，其它 PDF 工具也有 PDF 壓縮、浮水印、背景、裁切、設定密碼等。

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最後一個 PDF 簽名功能，相信大家也很常使用，合約、文件簽名可以輕鬆透過 LightPDF 加入自己的手寫簽名，以上就是 LightPDF 非常實用的 6 大功能，除了功能強大之外，大家也可以看得出來 LightPDF 之所以名為 Light 就是他的介面設計相當簡單，不會過於擁擠，載點幫各位放下方，趕快去收下吧，別忘記序要領起來唷。

免安裝版：
LightPDF Editor 1.2.5.7z（GOOGLE下載）
LightPDF Editor 1.2.5.7z（1DRV下載）
LightPDF Editor 1.2.5.7z（MEDIAFIRE下載）
LightPDF Editor 1.2.5.7z（RAPIDGATOR下載）
LightPDF Editor 1.2.5.7z（MEGA下載）
檔案大小：19.84 MB

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