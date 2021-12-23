一個 PDF 文件到底要裝多少軟體才能滿足我們的需求？轉檔的、編輯的、壓縮的...最近小編發現由知名軟體公司 Apowersoft 推出的 LightPDF Editor 真的非常實用，跟 PDF 有關的任務，像是 PDF 轉 Word，或者你要直接編輯 PDF、新增文字或圖片，甚至是刪減頁數，LightPDF Editor 通通能辦到，如此強大的 PDF 工具原價 1999 元，但是目前正推出聖誕節限時免費活動，教你如何馬上領取免費序號，領完之後電腦就不用佔用如此多軟體，留下這款 LightPDF Editor 處理 PDF 文件就非常夠用囉。

限時免費頁面：LightPDF 編輯器序號領取

進入限時免費頁面後，點擊免費領取。

接著輸入名稱、Email 點擊免費獲取。

最後回到 Email 就可以看到免費序號啦，LightPDF Editor 載點小編幫各位放在文章下方，大家可以先去下載起來。

避免口說無憑、有圖有真相，小編將 Apowersoft 官方的 LightPDF 編輯器價格方案放在上面，我們這次取得的序號是 1 年份的，原價要 1999 元。

取得序號之後，回到 Apowersoft 官網登入會員後台（沒有會的朋友請快速註冊一個），選擇 Redemption code 貼上剛剛收到的序號，按下提交。

看到上圖就代表啟用成功啦。

接著我們就可以開始安裝 LightPDF 編輯器啦。

安裝完畢之後，點擊右上方登錄。

登入會員後就可以看到我們目前已經是 VIP 囉，到這一步就算序號啟用完畢，可以開始使用 LightPDF 啦。

打開任意 PDF 檔案，就可以在頂端自由切換功能，LightPDF 一共有 6 大功能：



PDF 編輯

PDF 轉檔

PDF 頁面編輯

PDF 註釋

PDF 工具

PDF 簽名

PDF 的編輯頁面做個跟 Word 非常神似，大家直接把使用 Word 的習慣搬上來，就可以無痛編輯 PDF 檔案啦，連轉檔 Word 都不用就可以直接編輯，PDF 內的文字、圖片一瞬間都變得跟 Word 一樣好編輯。

LightPDF 在轉檔的部分支援：



PDF 轉 Word

PDF 轉 Excel

PDF 轉 PNG 圖片

PDF 轉 TXT

PDF 轉 HTML

轉檔完成之後可以一鍵開啟文件所在的資料夾。

PDF 轉 Word 也相當快速，而且可以打開轉檔 Word 後的檔案，排版、文字都沒有跑掉，中文也顯示的正確，裡面的圖片也通通能夠自由縮放與移動。

頁面的部分，LightPDF 支援：



插入 PDF 頁面

旋轉 PDF

刪除 PDF

提取 PDF

替換 PDF

拆分 PDF

合併 PDF

將所有與 PDF 頁面相關的功能全部歸類在這邊，使用上就非常簡易，不會像其它 PDF 軟體，雖然功能作得很專業，但有時候我只是要調整 PDF 頁面，卻要從一堆功能按鈕裡面大海撈針。

此外還有 PDF 註釋功能，可以螢光標示、下底線、刪除線、備註、插入符號、替換符號、畫線、新稱矩型等。

PDF 工具裡面有大家非常需要的「OCR」文字辨識功能。

「OCR」文字辨識支援的語言相當多，但是別擔心大家常用的中文、英文通通都有按下確定後就能開始辨識文字啦。另外，其它 PDF 工具也有 PDF 壓縮、浮水印、背景、裁切、設定密碼等。

最後一個 PDF 簽名功能，相信大家也很常使用，合約、文件簽名可以輕鬆透過 LightPDF 加入自己的手寫簽名，以上就是 LightPDF 非常實用的 6 大功能，除了功能強大之外，大家也可以看得出來 LightPDF 之所以名為 Light 就是他的介面設計相當簡單，不會過於擁擠，載點幫各位放下方，趕快去收下吧，別忘記序要領起來唷。

免安裝版：

LightPDF Editor 1.2.5.7z（GOOGLE下載）

LightPDF Editor 1.2.5.7z（1DRV下載）

LightPDF Editor 1.2.5.7z（MEDIAFIRE下載）

LightPDF Editor 1.2.5.7z（RAPIDGATOR下載）

LightPDF Editor 1.2.5.7z（MEGA下載）

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