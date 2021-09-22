如何將 PDF 中的文字內容轉換成 Word 文書檔案呢？這是很多人想要的功能！這次限時免費的 PDF Conversa Professional 就具備了 PDF 轉 DOC 與 RTF 文書檔案格式的功能，此外也具備 DOC 與 DOCX 轉換成 PDF 檔案格式的功能，無論是哪一種功能都是辦公室必備的工具，也是學生找論文寫論文的實用工具，若你平常也有這類的 PDF 文書轉換功能，不妨將這款限時免費工具收下囉！

△ 進入活動頁面之後填寫該輸入的項目，序號已經自動填上了，之後點選 Send 送出。

△ 之後會在信箱內收到信，請使用 Customer ID 來登入官方網站，若是不知道密碼就使用忘記密碼的功能，會再寄一組給你。

△ 登入帳號之後，就可以看到取得的 Software Licenses，也會看到這次活動的 PDF Conversa Professional，點選後方的 Download Full Version 來下載安裝檔案，或是直接到文末下載安裝檔案。

△ 軟體安裝後即註冊版本，簡單來說兩個功能，第一就是 PDF 轉 Word，第二就是 Word 轉 PDF，第二個功能其實有點多餘，因為現在大多文書透過列印的功能都可以直接輸出成 PDF 檔案，根本不需要轉檔工具。

△ PDF 轉 Word 的操作方式也很簡單，選取來源檔案，之後點選 Convert 就會開始轉換，就這麼簡單囉！

https://www.ascompsoftware.com/en/products/pdfconversa/tab/details

安裝版：

PDF Conversa 3.000.exe（GOOGLE下載）

PDF Conversa 3.000.exe（1DRV下載）

PDF Conversa 3.000.exe（MEDIAFIRE下載）

PDF Conversa 3.000.exe（RAPIDGATOR下載）

PDF Conversa 3.000.exe（MEGA下載）

檔案大小：7.97 MB