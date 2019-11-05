當有文件要拍給同事或朋友的時候，拿起相機拍照，要如何讓文字、照片看起來就像掃描的？你會說用內建的裁切功能把雜物切掉阿，不過有時候拍攝的角度，不是裁切功能就能滿足的。之前曾經有一款非常好用，而且我一直都在用的「全能掃描王」，但後來被爆出有惡意程式後門就被 Google 立馬打入冷宮了。今天要跟大家分享利用 Google 相簿推出的新功能，不用另外下載 App，就可以裁剪文件，來看看如何使用。你也可以參考：Micsoroft Office Lens 手機 PDF 掃描器，照片 / 名片 / 證件 / 文件立即轉為電子檔 ( Android、iOS)

△ 首先將你的 Google 相簿更新到最新版本，打開後如果 Google 有辨識到你的照片是文件，就會自動跳出是否使用文件裁切功能。不過如果你跟小編一樣人品不好，沒有自動跳出來的話，可以跟著上圖的只是來操作，按下調整按鈕後選擇九宮格。

△ 就可以找到「裁剪文件」功能，點擊下去就可以開始裁剪囉，這邊我想回答一下，這跟手機內建的「裁切照片」有什麼不同，手機裡的裁切只能矩形裁切，一旦鏡頭稍微沒有對正，就沒辦法進行裁切。

△ 而 Google 相簿的文件裁切功能，除了能夠對每個角落精準裁切之外，裁切之後還會自動演算，修正偏移的角度，讓文件看起來就像是正對著我們，很輕鬆地就完成裁切。當然文件的顏色、對比度等，也都可以再做後續的調整。未來如果你要拍文件給同事或朋友，不妨把這招記起來，裁切完再傳出去也比較好閱讀！

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Google 相簿 ( Google Play 下載 )

Google 相簿 ( App Store 下載 )