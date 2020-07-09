手機拍照雖然容易，但是你都如何儲存你的照片呢？拍完這些照片後，你真的會看嗎？我自己嘗試過許多備份照片的方式，像是存到外接式硬碟、NAS、雲端硬碟等，不過用到最後還是覺得 Google 相簿最好用，最主要是因為它提供了多種回顧照片的方式，最近 Google 相簿又推出更新了，可利用「探索地圖」，類似熱區圖的方式，在地圖上看自己在哪些地方最常拍照，並且可以檢視拍攝的照片有哪些，這個功能用來找出國玩、家庭旅遊照片的時候超級方便，除此之外 Google 相簿也作出了許多更新，趕快跟著小編看看有哪些升級的地方吧。

地圖檢視照片

更新 Google 相簿之後，下方變成只有三個選單，在中間的「搜尋」中，就可以找到探索地圖功能，點擊下去就可以在地圖上找到自己所拍攝的照片。而且會用顏色來區分在該地區拍攝照片的多寡，紅色為最頻繁，澄黃色次之，最少則是藍色。

讓我非常驚豔的是，上方的在滑動下方照片時，上方的地圖照片也會跟著動，而且我照片的數量非常之龐大，竟然不會有 Lag 的情形發生，順暢到不可思議，用來找幾個月、幾年前出國的照片，用地圖來尋找絕對是最快的方式，沒有之一。

「回憶」功能，類似歷史上的今天

若你沒有特別要尋找什麼旅遊照片，Google 相簿的回憶功能會是不錯的選擇，此功能顧名思義能夠讓我們輕鬆回憶照片，功能上像是臉書歷史上的今天，透過類似限時動態的介面，讓我們回顧自己一年前、兩年前的今日所拍下的照片，就能夠快速回顧活動、紀念日與朋友聚餐的畫面等。

人物、寵物辨識

如果說地圖檢視是用來尋找地點、回憶是用來尋找有紀念性的照片，那麼最後這一塊拼圖人物 (或寵物) 辨識就是 Google 相簿的大絕招啦，能夠精準的讓我們快速找到家人、朋友、寵物的找片，甚至還能夠自己命名，未來在尋找照片時，就能夠快速找到他們，透過回答 Google 相簿的問題，辨識相似的臉孔，能夠讓系統自己學習，提升辨識度。我想升級版過後的 Google 相簿更讓我離不開它啦~ 要找照片、影片時，目前能夠最快速、最方便的找到目標照片的就是它無誤！

大家趕快更新起來，迎接升級過後的 Google 相簿吧

更新：

Google 相簿（Google Play）

Google 相簿（App Store）