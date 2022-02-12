你有多個電子郵件帳號嗎？如果他們能夠直接透過一般的郵件軟體進行檢查，那到也省事。萬一他們只提供網路介面呢？你就必須常常連上網頁去檢查有沒有新郵件了。不過，只要有了 POP Peeper ，這個問題就可以立刻被解決。根據調查，網民們使用網路的內容除了第一名的網頁瀏覽外，第二多的就是電子郵件的收發了。現代人習慣用電子郵件來進行溝通，因此對電子郵件的依賴也就越行增加。大部分的人都有不只一個電子郵件信箱，要檢查是否有新的郵件，就變成一個大問題了，尤其是當該信箱僅支援網路介面收發時。

POP Peeper 是一款能夠替大多數使用者解決郵件檢查困擾的小軟體，當使用者的電子郵件信箱不支援 POP3 協定而無法以一般的電子郵件軟體進行檢查時，你就可以讓 POP Peeper 來幫助你。 POP Peeper 所支援的網頁形式電子郵件囊括了較知名的 Hotmail 、 MSN 、 Yahoo 、 Gmail 等，讓使用者能夠直接透過 POP Peeper 來檢查這些信箱是否有新的郵件到來。

POP Peeper 的使用非常簡單，使用者只需要輸入相關的郵件帳號與密碼，那麼 POP Peeper 就會每隔一段時間去替使用者檢查是否有新信件到來，當有新信件時，程式就會主動告知使用者，讓使用者可以不錯過任何郵件。

而 POP Peeper 當然不只是可以檢查網頁型式的電子郵件信箱囉，只要是支援 POP3 的信箱，它也都能夠幫使用者查驗，並起提供簡單的信件閱讀功能。這樣的好處是能避免不確定的信件被收進你的電子郵件軟體中，你可以在透過 POP Peeper 確認後，才真的把信件收入，避免夾帶了病毒、惡意代碼郵件的威脅喔！

http://www.poppeeper.com/

哇哇評：
不知道為什麼我很喜歡這樣的小軟體
雖然說我現在不依靠他來收任何的信件
因為有些webmail還是很好用～

免安裝版：
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