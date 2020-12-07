免費Office

微軟 Office 官方太昂貴花不下手嗎？最近有微軟 Office 的替代工具 Vole Office 限時免費囉！而且是「終身免費」版，現在取得永久免費使用，能夠完美編輯、儲存 Word、Excel、PPT、PDF 等，當然也能夠無痛開啟微軟 Office 所儲存的文書檔案，別再找破解版的 Office 來用，這次的限時免費領起來，不必購買微軟 Office 也能輕鬆處理文書工作，下面小編就帶大家來一步一步完成領取吧。另外一款比較知名的 LibreOffice 也是經常被用來取代微軟 Office 的工具，本站提供免安裝版大家可以自行前往下載。

免費Office

首先點擊文章後方的下載連結，先下載 Sanwhole Studio Setup 並完成安裝。

office免費下載

安裝完畢後開啟 Sanwhole Studio，點擊左上方的按鈕，並按下 About。

免費開源Office

點擊 Redeem 選項。

Vole Office

接著在新開啟的網頁分頁中，點擊 Register as a new user 註冊一個會員帳號。

Vole Office

註冊完畢、完成 Email 驗證後，回到 Sanwhole Studio 中，點擊 Redeem Purchase Code 來啟用序號。序號（VOEPLDBDJ000003A93）可以在限時免費活動中取得>>>VOEPLDBDJ000003A93

免費開源Office

輸入剛剛註冊的會員資訊，並將序號貼上點擊 Redeem 即可啟用。

Vole Office

啟用後就可以看到所有能夠使用的 Office 文件囉，常用的文書工具通通有，像是 Word、Excel、PPT、PDF 等。

Open Office

再次確認一下啟用狀態，確定是「無限期使用」的終身版本沒有問題。

Vole Office 序號

這時就可以正常使用囉，就算不購買微軟的 Office 同樣能夠正常作業～

Vole Office

Word 存檔能夠以 .docx、.doc、.odt、.pdf 等常用格式存取，完全不受影響，載點準備在下方，大家可以先下載起來再去啟用序號，限時免費不確定什麼時候結束，大家趕緊去取得，先搶先贏！

https://sanwhole.com/

安裝版：
SetupSanwholeStudio_X64.exe（SANWHOLE下載）
檔案大小：791 KB

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