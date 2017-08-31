文書軟體是電腦內必備的文書工具，因為常常會收到一些文字文件、試算表、簡報等文書檔案，若是沒有文書軟體那就麻煩大了！我上次重新安裝電腦之後，文書軟體就一直沒有安裝，真的是麻煩到爆了！而我現在也不想用微軟的 Office，因為要找 XX 真的很麻煩，不如採用 LibreOffice 免費軟體更加的方便，而且文件是可以共通的，在功能上也不會輸，的確是最佳的免費方案。內建有 Writer 文字文件、Calc 試算表、Impress 簡報、Draw 繪圖、Math 公式 與 Base 資料庫 六大文書工具，絕對可以滿足一般的文書需求。
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在介面雖然沒有微軟 Office 那樣華麗，不過也算是簡單清楚明白，該有的功能也不會少，也具有跨平台的優勢，Windows、Mac、Linux 都有可以使用的版本，支援多國語系，我們所熟悉的繁體中文也不會少，推薦大家使用！
安裝版：
LibreOffice_5.4.0_Win_x86.msi（官方下載）
檔案大小：213 MB
免安裝版：
LibreOfficePortable 5.4.0.7z（MediaFire下載）
LibreOfficePortable 5.4.0.7z（Rapidgator下載）
LibreOfficePortable 5.4.0.7z（ZippyShare下載）
LibreOfficePortable 5.4.0.7z（YunFile下載）
LibreOfficePortable 5.4.0.7z（Hami+下載）
檔案大小：96.85 MB
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