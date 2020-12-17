覺得被微軟 Office 壟斷了嗎？一定要付費才能使用？最近小編發現 MSTech Office Home 限時免費了，他是一款與微軟 Office 99% 像的文書軟體，原價要 45 元美金，目前能夠限時免費取得 ( 12/12 結束 )，這是小編目前用過與 Microsoft Office 最像的文書工具，不論是工作列的位置、介面等，用起來也相當舒服不會有山寨感，可以輕鬆與微軟的 Word、Excel 及 PPT 相容，存取並編輯 doc、docx、xlxs、csv、ppt 等格式，非常建議大家可以趁限時免費收下，限免殘酷的就是時間過就沒囉，大家請把握機會吧。最近也有一款終身免費版的 Vole Office，不過介面就沒有 MSTech Office 如此精美。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/free-mstech-office-home-100-discount

進入活動頁面後，就可以看到活動正在倒數計時中，點擊下方 DOWNLOAD MSTECH OFFICE HOME NOW 即可下載。MSTech Office Home 原價為 45 美元，這不是吹的，我到他們官網看的確是 45USD。活動雖然已經過期了，不過序號可以使用，可以直接到文末下載安裝版或免安裝版唷！

進到這個畫面後，可分享到社群媒體取得下載連結，也可以點下面按鈕填個資來換取。

不管你選哪一種，最後就可以看到下載頁面及序號啦。

下載之後進行安裝。

安裝完畢之後就可以直接在開始列表找到啦，連圖示都跟微軟的 Office 有 87 分像 XD

任意打開一個 Office 之後點擊左上角檔案，找到 Activate 來啟用序號。

輸入剛剛得到的序號、姓名、國家、Email，並勾選下方的協議後按下 Activate Online 等待 60 秒左右就可以完成註冊。

看到上圖畫面按下 Yes 就可以完成序號啟用囉。

這時候就可以正常使用 MSTech Office Home 啦，安裝後一共有三套軟體，分別是 Word、Excel 及 PPT 能夠使用，不過並沒有看到官方此序號的使用期間，有可能是永久版但不支援軟體更新，這部分還要再觀察看看，不管如何小編覺得非常划算，大家趕快去領取吧。

https://mstech-co.com/mstech-office-home/

安裝版：

MSTech Office Home 1.3.0.10.zip（SHAREWAREONSALE下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.zip（GOOGLE下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.zip（1DRV下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.zip（MEDIAFIRE下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.zip（RAPIDGATOR下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.zip（MEGA下載）

檔案大小：44.16 MB

免安裝版：

MSTech Office Home 1.3.0.10.7z（GOOGLE下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.7z（1DRV下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.7z（MEDIAFIRE下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.7z（RAPIDGATOR下載）

MSTech Office Home 1.3.0.10.7z（MEGA下載）

檔案大小：42.01 MB