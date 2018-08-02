PicPick 是一個免費又好用的螢幕擷取軟體，它可以抓取全螢幕或是局部的畫面，而且操作也很簡單，還具備了一般最常用到的基本圖像處理功能。相信很多人看見螢幕上出現漂亮圖片影像或是重要資料內容，一定很想將它擷取保存下來吧！現在只要使用PicPick這個軟體，就可以達成這個目的。
功能特色：
- 擷取任何螢幕擷取畫面：擷取螢幕擷取畫面、使用中視窗、捲動視窗和任何您指定的桌面區域等等...
- 編輯您的圖片：註解並醒目提示您的圖片:您可以使用內建圖片編輯器中的文字、箭頭、圖形和更多功能,並且該編輯器還包含最新的 Ribbon 樣式功能表。
- 增強效果：輕鬆地為您的圖片加入各種效果: 陰影、外框、浮水印、馬賽克、運動模糊和亮度控制等等...
- 分享到任何地方：透過網路、郵件、ftp、Dropbox、Google Drive、SkyDrive、Box、Evernote、Facebook、Twitter 和其它更多方式來儲存、分享或發送您的照片。
- 圖形設計附屬應用程式：各種圖形設計附屬應用程式包括色彩選擇器、調色盤、尺規、量角器、十字線、放大鏡和白板。
- 可自訂的設定：軟體包含進階設定，您可以自訂快速鍵、檔案命名、圖片品質和許多其他適合您需要的選項。
最後完成的圖片可以上傳到免費空間、Facebook、Twitter或是自訂的FTP空間，方便即時的分享與朋友等等。目前這軟體還有唯一可惜的地方，就是貼入浮水印圖片時，透明背景的png和gif會消失透明的效果，由於我常常需要這樣的功能，對我來說也是唯一遺憾的功能啊～不然應該就可以全面投入使用這軟體了。
v5.0.2 (2018-07-30)
Fixed occational keyboard issue when capturing
Fixed Number Stamp bug
Fixed DPI text error on ruler
Language updates
Other minor bug fixes
http://picpick.wiziple.net/
免安裝版：
PicPick 5.0.2.7z（MediaFire下載）
PicPick 5.0.2.7z（Rapidgator下載）
PicPick 5.0.2.7z（ZippyShare下載）
PicPick 5.0.2.7z（YunFile下載）
PicPick 5.0.2.7z（本站下載）
檔案大小：10.06 MB
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