擷取任何螢幕擷取畫面:擷取螢幕擷取畫面、使用中視窗、捲動視窗和任何您指定的桌面區域等等...

編輯您的圖片:註解並醒目提示您的圖片:您可以使用內建圖片編輯器中的文字、箭頭、圖形和更多功能,並且該編輯器還包含最新的 Ribbon 樣式功能表。

增強效果:輕鬆地為您的圖片加入各種效果: 陰影、外框、浮水印、馬賽克、運動模糊和亮度控制等等...

分享到任何地方:透過網路、郵件、ftp、Dropbox、Google Drive、SkyDrive、Box、Evernote、Facebook、Twitter 和其它更多方式來儲存、分享或發送您的照片。

圖形設計附屬應用程式:各種圖形設計附屬應用程式包括色彩選擇器、調色盤、尺規、量角器、十字線、放大鏡和白板。

可自訂的設定:軟體包含進階設定,您可以自訂快速鍵、檔案命名、圖片品質和許多其他適合您需要的選項。

功能特色:

除了擷取螢幕,PicPick也具備了一般最常用到的基本圖像處理功能,像是旋轉、銳利模糊、亮度、簡單濾鏡等,讓你可以只使用一套軟體就能同時完成抓圖與修圖的工作。此外還有很豐富的附加功能,色彩選擇器、調色盤、螢幕放大鏡、尺規、量角器、十字板(測量點到點的長寬距離)和白板(簡報使用)功能,附加功能上已經超越我習慣使用的【 FSCapture 】。最後完成的圖片可以上傳到免費空間、Facebook、Twitter或是自訂的FTP空間,方便即時的分享與朋友等等。目前這軟體還有唯一可惜的地方,就是貼入浮水印圖片時,透明背景的png和gif會消失透明的效果,由於我常常需要這樣的功能,對我來說也是唯一遺憾的功能啊~不然應該就可以全面投入使用這軟體了。

v5.0.2 (2018-07-30)

Fixed occational keyboard issue when capturing

Fixed Number Stamp bug

Fixed DPI text error on ruler

Language updates

Other minor bug fixes



免安裝版:檔案大小:10.06 MB