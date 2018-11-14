螢幕截圖幾乎是我每天做的事情，這也是沒有辦法的事情～寫軟體的生活就是如此！最近發現一個頗不錯的截圖軟體 Lightshot，雖然只能區域性的截圖，不過截圖後的可以快速的加上一些線條與文字！軟體使用的快捷鍵為「Print Screen」，選取擷圖範圍後會在右側及下方出現幾個浮動選項，下方分別為「上傳分享」、「在社群網站分享」、「在 Google 找類似圖片」、「列印」、「複製」與「存檔」，右側分別為「畫筆」、「線條」、「箭頭」、「框選」、「螢光筆」、「文字」、「設定顏色」與「回復」。
上傳的圖片空間是他們自家的，可以綁定 Google 或是 Facebook 帳號，這樣就能對於自己上傳的檔案進行管理，使用的便利性算是頗高的唷！
https://app.prntscr.com/zh-cn/index.html
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