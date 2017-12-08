好用的看圖軟體很重要，這次推薦給大家看圖助手 Apowersoft Photo Viewer，一直以來 Apowersoft 都有許多非常不錯的軟體工具，這次的看圖助手真的也很不錯，可以考慮成為主力的看圖工具，也就是圖片瀏覽器，除此之外也兼具螢幕截圖、圖片編修與圖片上傳分享的功能，而且更支援 iPhone 最新的 HEIC 檔案格式（iPhone 新照片格式 HEIC 怎麼開啟？怎麼轉檔？免費 HEIC 圖片轉換），若你目前沒有主要的圖片瀏覽工具，或是想嘗試新的好工具，就趕快來試試看吧！
△ 整體介面應該算是簡潔舒適，我個人還頗偏好這種風格的，如果可以自訂介面的顏色風個會更棒，譬如說我喜愛綠色或是黑色，女性們可以改成粉紅色，我想大家的接受程度會更高。瀏覽圖片的方式很直覺，滑鼠滾動就是切換照片，按鍵 + 與 - （或是 Ctrl + 滾輪）就是調整圖片比例大小，也能依照視窗大小自動調整，還具備有幻燈片、圖片翻轉與刪除的快速功能，最右下方有略縮圖的功能，開啟之後當滑鼠移到軟體下方時，就會出現其他圖片的預覽，這樣的預覽方式一直都很討喜，感覺就是很好看！
△ 愛心功能也很不錯，可以將自己喜愛的圖片列入收藏，會直接將圖片另外複製一份在我的圖片目錄中的資料夾，若是自己喜愛歡的照片，透過這樣的方式整理也很不錯，功能列最右方就是開啟我的最愛圖片資料夾。支援常用的檔案圖片格式，還可以支援 HEIC（HEIF）、PSD、CDR、RAW 等專業的檔案格式。
△ 還有一個功能很特殊，當你瀏覽到比較長的圖片時，右方就會出現鳥瞰圖的小視窗，這時候將滑鼠移到上方，就可以使用滑鼠滾輪來捲動圖片，不用再透過滑鼠移來移去，這是一個貼心的小設計，也是軟體主打功能之一。
△ 編輯功能還頗不錯的，感覺就是個很方便的小畫家，能夠調整圖片大小、調整畫框大小，特效功能有灰階、反色、邊框、撕裂邊緣、陰影、模糊、像素化與銳化，其他功能有填滿、橡皮擦、模糊、高亮、手繪、文字、像素化與螢光筆，各種線條框線功能能自己調整粗度、線條樣式與顏色等等，各種功能都還算頗方便的。
△ 隨意的塗鴉給大家參考的畫面，我個人覺得有一點還頗方便的，就是編號功能，編號功能就項是連續的印章，可以從 1 連續到 10，也可以使用英文字幕 abcd，連續印章可以選擇圓形邊框或是方形邊框，文字與底色都可以自己設定，若你常常製作教學文件的話，這是很方便又快速的輔助功能。
△ 軟體左下角有個照相機的圖案，就是內建的螢幕截圖功能，截圖功能還頗酷炫的，你可以透過移動滑鼠來框選，遇到視窗也會自動框到視窗的範圍，雖然說他不像一般截圖工具有分很多項的截圖功能，實際上擷取功能反而更加方便。快捷鍵是 Ctrl+Q，只要軟體沒有關閉，就算你正在使用其他應用程式，都可以透過快捷鍵快速啟動。
△ 選取完範圍之後會進入很直覺的編輯模式，這時候還是可以繼續再調整要截圖的範圍大小，下方編輯功能有畫框、畫線、畫箭頭、筆刷、文字、模糊與高亮功能，右側邊有重新截圖、全螢幕截圖、分享（Facebook、Google+、Twitter、Pinterest）、發送郵件、上傳、列印與複製功能。
△ 圖片上傳可以直接傳送到官網的圖片空間，可以自己設定標題與密碼，資料經過雲端加密，而且永遠不刪檔唷！
△ 其他設定包含有截圖時隱藏介面、截圖時顯示提示、延遲截圖、上傳圖片前彈出確認視窗與包含滑鼠游標的選項。
△ 能設定截圖預設存檔的資料夾、存檔格式、DPI 與 JPEG 的圖片品質。
軟體的使用大概就這樣，算是頗簡單的，看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 真的是輕量好用的圖片瀏覽器，同時具備有截圖與編輯功能。我偶爾會介紹一些 Apowersoft 的軟體都是需要付費的，不過這款 Apowersoft Photo Viewer 看圖助手是完全免費的唷！！！推薦大家下載來使用看看囉！
https://www.apowersoft.tw/photo-viewer
免安裝版：
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