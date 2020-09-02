對於美編或者有相關需求的朋友們來說，一套功能完整的影像轉檔軟體是相當有必要的，而 XNview 不僅免費且功能更是許多商業版本的軟體望其項背的。

XnView 所支援的影像檔格式可以說是目前見到同性質軟體中最多的，一共支援了 110 多種檔案格式，常見的包括有 BMP, GIF, IFF, JPG, PNG, RGB, TDI, 以及 TGA 等，不過當然有些特殊的格式如 Photoshop 所專用的PSD格式它就無法轉換，不過這一點也不減它的風采。

除了轉檔的功能，當然 XNview 也具有瀏覽圖檔的功能，所以您也可以當它是個秀圖管理的程式來加以使用。XNview 還內建了多種的影像特效功能如模糊化、均化、浮雕等眾多的特效，讓你的創意可以更加的延展而不受任何拘束。

優秀的 XNview 還有許多好用的功能喔!!!如幻燈片播放的功能可以方便您作簡報，螢幕補捉的功能可以讓您的網頁或者文件更加生動，另外如果您慣於使用其它語系的操作介面，XNview 還內建了包含簡繁中文等四十多國語言介面可供挑選。

需要一個多功能的影像轉檔軟體嗎？XNview 絕對是你的不二選擇。

http://www.xnview.com/en/index.html

哇哇評:

看圖的功能對我來說沒有太大差異

不過這套不支援unicode，遇到日文或是簡體還是得依靠其他軟體

批次縮圖的功能有稍微看了一下

能設定的還不少，不過沒有辦法預覽

但是設定值可以另外存為script方便下次直接讀取後使用

不過我好像沒有看到邊框的功能?

標準版：

XnView 2.49.3.7z（GOOGLE下載）

XnView 2.49.3.7z（1DRV下載）

XnView 2.49.3.7z（MEDIAFIRE下載）

XnView 2.49.3.7z（RAPIDGATOR下載）

XnView 2.49.3.7z（MEGA下載）

檔案大小：4.52 MB

全功能版：

XnView 2.49.3 Full.7z（GOOGLE下載）

XnView 2.49.3 Full.7z（1DRV下載）

XnView 2.49.3 Full.7z（MEDIAFIRE下載）

XnView 2.49.3 Full.7z（RAPIDGATOR下載）

XnView 2.49.3 Full.7z（MEGA下載）

檔案大小：15.21 MB