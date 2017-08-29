大多線上轉檔工具都是在電腦上操作，若檔案要傳輸到手機使用稍微麻煩一點點，推薦使用 CloudConvert 線上免費轉檔工具，站上支援百種常見格式轉檔，文件轉檔、影片轉檔、音樂轉檔、電子書轉檔...等都難不倒它，最方便的是轉檔結束後還有 QRcode 讓手機直接掃描下載，這樣ㄧ來就能省去轉好檔下載到電腦中，再從電腦中上傳到雲端空間，最後透過手機來下載的時間了。
CloudConvert 線上免費轉檔工具：https://cloudconvert.com/
▽ CloudConvert 上傳檔案進行轉檔的方式除了從我們電腦選擇檔案外，還可以透過 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box..等這四個雲端硬碟中直接抓取需要轉檔的檔案。
▽ CloudConvert 支援上百種常見的轉檔格式，不論是文件、音樂、圖片、ebook、影片...等檔案格式都有支援，可到支援轉檔的格式總表了解支援哪些格式。（CloudConvert 支援轉檔的格式總表：https://cloudconvert.com/formats）
▽ PDF轉檔是大家最需要的轉檔功能，PDF轉doc、docx 這就是 PDF轉Word的格式，轉檔後就可以方便大家編輯文件內容了。
▽ 若有影片 MP4 檔案只需要聲音部份的話可以將檔案上傳後轉成MP3檔，這樣一來就是沒有影像的聲音檔了，上傳檔案後選擇要轉檔的格式，灰色區塊顯示 convert mp4 to mp3 這裡會即時顯示我們目前需要轉檔的需求，都設定好後最後按下右下方的 Start Conversion 就能開始轉檔。
▽ 顯示黃色時表示正在轉檔過程，當顯示綠色 FINISHED 就可以準備下載囉！
▽ CloudConvert 除了直接將轉好的檔案下載電腦外，另外還有提供 QRcode 的下載方式，這樣ㄧ來就能下載到手機中直接使用。
CloudConvert 還有 QRcode的下載方式超方便的，有文件需要轉檔後馬上帶著走就不用透過電腦來傳檔，轉檔結束馬上用手機掃QRcode，檔案就直接下載到手機中。
CloudConvert 線上免費轉檔工具：https://cloudconvert.com/
CloudConvert：Chrome瀏覽器 擴充功能 / iOS安裝網址
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