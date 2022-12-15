想讓你的截圖或產品圖片更加吸引人嗎？交給這款 Screenzy 線上截圖美化工具就對啦！Screenzy 是一款能幫截圖添加美麗漸層背景的網站，操作上非常簡單，只要將你要處理的截圖上傳或拖曳到網站後，除了可讓你自行調整背景顏色、明亮度、漸層角度、圖片間距之外，還可在圖片中添加中/英文字以及瀏覽器外框等等，都用好後，便可選擇 JPG 或 PNG 圖檔下載到電腦中做使用囉！更多截圖美化工具，可以參考這篇：Pretty Snap 線上漂亮背景產生器！

Screenzy 使用說明

進到 Screenzy 網站後，你可以選擇用滑鼠將你要美化的圖片拖曳到網站中或是直接上傳。

圖片上傳後，便可在右手邊的「Adjust（調整）」 地方，調整背景顏色、明亮度、漸層角度、圖片間距，以及添加中/英文字以及瀏覽器外框等選項。

若你懶得手動調整，網站也有提供 5 種背景樣式讓你做選擇，完成後，便可點選 PNG 或 JPG 按鈕，將你要的圖檔格式下載到電腦中做使用囉！對於想讓產品圖片或網頁截圖變得更有吸引力的朋友，趕緊剪前下方連結，前往 Screenzy 網站試試吧！

Screenzy：https://screenzy.io/#