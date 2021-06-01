Free Mockup Generator 線上圖片合成工具，讓圖片合到 3C 產品不再是難題！

找不到能將圖片放置到各種 3C 裝置的好工具嗎？不妨試試這個 Free Mockup Generator 免費線上圖片合成工具吧！Free Mockup Generator 是一個能幫你把圖片套上各種 3C 裝置的免費線上工具，且網站共有收錄手機、平板、桌上型電腦、智慧手錶 ４ 種 3C 裝置，還有多達 30 幾種不同模型素材可讓你使用，另外在使用方面上也沒有次數限制，下載的圖片品質也相當高，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的 Mockup 工具，可參考這篇：MockDrop 免費合成情境圖！

Free Mockup Generator 使用說明

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進到 Free Mockup Generator 網站後，直接點選「Create Mockps!」開啟合成工具。

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進來之後，你就可以選擇左上角 4 種 3C 裝置類型，包括有手機、平板電腦、桌上型電腦和智慧手錶，且也可依照你的需求，選擇要單一螢幕、兩個螢幕或是更多螢幕。

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選好你要的裝置模型後，便可點擊「Upload」把你要合成的圖片上傳上來。

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圖片上傳後，網站會要你將圖片調整到虛線框框的範圍，超出虛線的部分網站會自動幫你裁切掉，接著點選下方的「Confirm edit」，就能在右手邊看到合成完畢的畫面，另外，下方會有能圖片左右翻轉的按鍵能讓你使用，確定沒問題後，便可按下「Download」按鈕。

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點選「Download」按鈕後，會跳出讓你選擇圖片畫質的頁面，共有普通畫質、高畫質以及超高畫質 3 種可讓你下載到電腦中做使用喔！有需要這種工具的朋友，下方有提供網站連結趕緊點進去試試看吧！

Free Mockup Generator：https://www.pixeltrue.com/mockup-generator

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