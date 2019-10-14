如何美化截圖？今天要來跟大家分享 Magic Mockups 這個網站，可以將現有的截圖、圖片加上手機外殼、Macbook 外殼、筆電外殼，採用 CC0 授權方式，沒有版權的問題，提供給大家免費下載使用，可商業使用、個人使用，不需要專業的美編技能，也可以快速打造出質感非常好的情境圖片。有製作情境圖片需求的朋友，可以考慮將這個 Magic Mockups 收下～它也是我這人滿常使用的一個工具網站。你也可以參考：Mockuphone 手機螢幕截圖加上邊框才是專業，支援 iPhone、Android 等手機平板與筆電

△ 進入 Magic Mockups 首頁之後，左下方有許多現成的模板，右邊的區域則是在簡介關於使用規範、版權的說明，關於版權的部分大家不需擔心，此站使用 CC0 授權，免費商業使用沒有問題。





△ 在模板上方有分類選項，分為筆電、手機、平板、iMac 及其它，大家可以找到符合自己需求的裝置。這邊我就用手機來做示範。

△ 我選擇的是 iPhone，把滑鼠移動到螢幕上方，點擊一下就可以把自己的圖片上傳啦，上面清楚畫面的比例 750 x 1334，你上傳的圖片如果是這個比例為最佳顯示效果。如果不是也沒關係，只是在螢幕有一些部分沒辦法完整呈現。

△ 完成之後就可以看到圖片已經完整合成到 iPhone 上面啦！把滑鼠移到上方的 Download 能夠看到提供不同尺寸下載，直接點擊就可以了。特別需要注意的是，1920 x 1280 以上較大的尺寸，旁邊有個驚嘆號。

△ 點下驚嘆號會看到上方畫面，根據上面的資訊顯示，因為較大尺寸的圖片，會造成伺服器較大的負擔，因此會需要斗內一下，才可以下載，如果你抖內完了點擊旁邊的「I already donated」就可以下載囉。不過既然是抖內，就沒有強制服費的機制，你就算沒有斗內，點旁邊的「I already donated」也是可以完成下載沒有問題，這邊就看大家各自的能力範圍即可。

△ 點擊尺寸後，會另開啟一個新的頁面，在圖片上按下右鍵，就可以把圖片另存到電腦裡面啦！不到 1 分鐘就可以產生一個質感、情境兼具的畫面囉～不管你是要做簡報、提設計案、放在網站上做 Demo 都非常適合！有需要的趕快收藏起來吧。

Magic Mockups：https://magicmockups.com/