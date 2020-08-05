Device Shots 快速產生螢幕裝置，不管是手機、平板、筆電、電腦通通都可以

為什麼手機截圖、電腦螢幕截圖要加上外框呢？坦白說就是多了一分專業感，也會讓讀者更清楚是什麼裝置的截圖，之前有介紹一款 Snapmod 擁有多款 Android 手機的外框，不過只有收機外框是不夠的，這次跟大家分享 Device Shots 這款截圖加框工具，不論你是想製作手機、平板、筆電、電腦一般螢幕畫面，Device Shots 通通可以幫忙搞定，還有內建還有各社群的圖片比例可以直接套用，是大家絕對不能錯過的實用工具。

Device Shots 快速產生螢幕裝置，不管是手機、平板、筆電、電腦通通都可以

打開網站可以看到支援的類型包括 : 手機、平板、電腦、螢幕、手錶等，而且支援原解析度輸出。

Device Shots 快速產生螢幕裝置，不管是手機、平板、筆電、電腦通通都可以

首先我選手機模板來做示範，進來編輯畫面，看到右邊「Variant」可以改變手機外框的顏色。

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接著可以把你想要展現的圖，直接從桌面拖曳進來「drag and drop your image here」的位置進行編輯。

Device Shots 快速產生螢幕裝置，不管是手機、平板、筆電、電腦通通都可以

點開右邊的「Device」，可以看到裡面不只有手機外框，還包括平板、電腦、螢幕、手錶外框等等，基本上應有盡有。

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如果你打算分享使用在 Facebook 個人背景上，右邊 Canvas 就可以幫你直接設定好輸出的比例。

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在「Background」這裡能夠填入設定好的背景或顏色。

Device Shots 快速產生螢幕裝置，不管是手機、平板、筆電、電腦通通都可以

比較美中不足的地方是目前似乎無法上傳自己的背景圖片，有這類需求的人還可以靠其他軟體來合成，不過「Device Shots 」大致上真的很不錯，所有裝置的外框應有盡有，還提供常用樣板，像 Facebook 、Twitter 、Instagram 、Google Play 展示圖等等，點擊之後裝置的背景尺寸就會自動修改，真的相當方便，大家可以嘗試看看「Device Shots 」，能夠減少你另外找 App 加裝外框的麻煩喔 !

Device Shots：https://deviceshots.com/

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