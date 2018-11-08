Snapmod 海量手機外框套圖，找安卓外框就靠這款！

2018-11-08 09:24:32 9M87
Snapmod 海量手機外框套圖，找安卓外框就靠這款！

將截圖套上手機外殼，可以讓截圖增加質感，吸眼球指數也會上升，之前分享過 Mockuper 也有類似的功能，不過市面上大部份的手機套殼截圖，都是 iPhone 的占大多數，而今天分享的 Snapmod 分常難得，擁有多款 Android 新版手機，像是 Google Pixel、小米 Mix 3、華為 Mate 20 Pro 等市面上最新的安卓手機，以往大家想要使用安卓手機外殼，只能自己 DIY，現在終於有 APP 可以解決這個問題啦！Snapmod 更新快速，幾乎擁有了目前市售最新的 Android 手機，有需求的朋友趕快收下吧！


Snapmod 下載：Snapmod - 帶殼截圖（Google Play下載）

Snapmod 功能特色快速看：
  • 內建豐富最新機型
  • 自動適應螢幕大小


Snapmod

△ 下載並安裝 Snapmod 之後，會跳出簡單的 App 簡介，這邊我們快速滑過就可以啦～

Snapmod

△ 接著點擊中央「點我設置」機型，就可以看到豐富的安卓手機出現啦！從 Google Pixel 到小米 MIX 3，一直到最新的華為 Mate 20 Pro 都有！

Snapmod

△ 三星的最近期的 Note 9、S9 也通通都有啊！手機縮圖下方有顯示圖片尺寸，雖然說尺寸如果不合，APP 會自動適應，但是最好還是相同的 SIZE 才能有最好的效果！

手機外框套圖

△ 連台灣還沒上市的華為 Mate 20 X 都有！SONY XZ3 也通通有啦，今天想要換哪一支手機，就哪一支手機！選擇之後點擊右邊的「下載」就可以使用啦！

帶殼截圖

△ 我這邊就用華為的 Mate 20 Pro 來做示範，手機機型下載下來之後，點擊畫面中央的 Snapmod，接著就會跳轉到相簿頁面，就可以選擇要擺上去的截圖啦！

Snapmod

△ 擺上去之後，就是一個帶著手機殼的照片啦！是不是比直接放一張照片，多了幾分質感呢～Snapmod 讓大家可以輕鬆將照片套上最新的手機外殼，這麼方便的工具，讓帶殼截圖不再是
 iPhone 的專利！各種美美 Android 新機，讓你今天想換你一台，就換哪一台～

Snapmod 下載：Snapmod - 帶殼截圖（Google Play下載）

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