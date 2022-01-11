需要蘋果產品設計素材嗎？例如：Macbook、iPhone、iPad 或 Apple Watch 等產品外框嗎？網路上已經有很多第三方「外框產生器」，上傳圖片就可以將畫面合成在 Apple 產品上，不過其實 Apple 自家網站上，就有提供豐富的免費資源，包含產品外框、字體以及工程師開發時會用到的 UI、尺寸、APP 開發模板等都可以直接在蘋果官方免費設計資源下載的到，不論你是社群小編、美編、工程師、平面設計相關行業等，都非常推薦直接把這個 Apple 官方提供的免費資源收下唷。

進入 Apple 設計資源網站後，就可以看到各式免費設計資源分類，例如：iOS、macOS、字體、產品外框等。

產品外框部分，基本上所有的 Apple 產品，好比：iMac、MacBook、iPad、iPhone、Apple TV、Apple Watch 等外框，都能夠下載到 psd 及 PNG 檔。

下載：Apple 產品外框

往下滑動也有 iOS、WatchOS、macOS 等各系統字體能夠下載，字體包含：



SF Pro

SF Compact

SF Mono

SF Arabic beta

New York

接下來是比較工程師會用到的資源，像是各種圖是、設計模板等，用於 APP 開發、網頁開發等資源。

下載：蘋果開發資源下載

也有開發 iOS、WatchOS、Apple TV、macOS 等各式 Sketch、XD 及 Photoshop 檔案，下次需要蘋果各式設計資源時，打開這個網頁就對啦。

傳送門：蘋果免費設計資源