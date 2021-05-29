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Iconduck 使用介紹

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接著你就能點進一個你喜歡的 icon 主題，挑選妳自己喜歡的 icon 圖示。

而在每個 icon 主題最下方，都會有授權說明與常見問題，有任何疑慮的人可以看一下。

接著找到想要的 icon 圖示後，直接點選「Download」就可將檔案下載到桌面使用囉！對於工作上找不到好看的 icon 圖示的朋友，趕緊到 Iconduck 網站中挑選吧！

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