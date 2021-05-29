Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

當你在製做 PPT 簡報或網頁設計時，是否時常找不到好看的 icon 而煩惱嗎？那麼不妨到 Iconduck 擁有 10 萬以上精美的 icon 圖庫找找吧！Iconduck 是一個免費開源 SVG Icon 網站，共有多達 10 萬種以上的 icon 圖示，所有的 icon 都相當具有設計感且包含的範圍也相當廣泛，可免費做個人以及商業用途，非常適合讓美編、社群小編、以及網頁設計的朋友來做使用，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好看的 icon 素材，請參考這篇：iconmonstr 免費 icon 圖庫！

Iconduck 使用介紹

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

當你進到 Iconduck 網站首頁後，你就能看到共有 21 個 SVG Icon 圖示主題讓你選擇。

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

接著你就能點進一個你喜歡的 icon 主題，挑選妳自己喜歡的 icon 圖示。

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

而在每個 icon 主題最下方，都會有授權說明與常見問題，有任何疑慮的人可以看一下。

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

接著找到想要的 icon 圖示後，直接點選「Download」就可將檔案下載到桌面使用囉！對於工作上找不到好看的 icon 圖示的朋友，趕緊到 Iconduck 網站中挑選吧！

Iconduck：https://iconduck.com/

以下是小編覺得 5 個不錯的 Icon 圖示主題推薦給大家參考：

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

△ Browser Logos：https://iconduck.com/sets/browser-logos

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

△ Akar Icons：https://iconduck.com/sets/akar-icons

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

△ Elegant Circles Icon Set：https://iconduck.com/sets/elegant-circles-icon-set

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

△ ManyPixels Illustrations：https://iconduck.com/sets/manypixels-illustrations

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 icon 圖庫，可做個人及商業使用並支援 SVG 圖檔！

△ Payment Icons：https://iconduck.com/sets/payment-icons

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 SVG Icon 圖庫，可做個人以及商業用途！ 相關文章

訪客留言

Iconduck 擁有 10 萬以上的免費開源 SVG Icon 圖庫，可做個人以及商業用途！ 參考資料

2021 精選16 個可商用免費圖庫網站，圖片、ICON、影音素材 ...
2021年4月12日 — 現在的免費素材品質越來越好，高清畫質的圖片、不會做ICON也有 ... 公司又沒有自己的攝影團隊、自己拍圖片又醜到不行，如果可以真想要有免費的圖庫供自己選擇。 ... 也不用擔心，輕輕鬆鬆就能為你的簡報、網站加分，簡單就能很好看。 ... Icon Store家的圖示大多是色彩較繽紛、適合活潑性質的網站或簡報&nbsp;...
免費資源網路社群- 高雄市- Interest | Facebook
Fontshare 高品質免費英文字型下載，可使用於個人和商業用途 ... Yesterday at 10:00 PM · ... Google Fonts 推出Material Icons 免費圖示字型，收錄兩千個圖案五種樣式 ... Iconduck 超過11 萬個免費圖示圖案下載，開放原始碼可商業用途 ... 佳化（SEO）工具獨立成一個新外掛，讓網站管理者擁有跟世界頂尖網站一樣的性能優勢。
【手刀存下來】7 個免費下載 icon 的網站，讓你的簡報質感 up 升級！ | TechOrange
2018/3/16 · 四、Icon Store 這裡是各式設計師系列 icon。搜尋結果直接顯示整套供你選擇。 優點是圖標好看 精美，不過數量並不多，而且下載必須整套下載。 五、Smashing Magazine 這個網站跟前面幾個不一樣，Smashing Magazine 有點像是提供設計相關的部落格。搜尋 ... ...
icon 圖示免費下載！介面設計師用得到的9個免費圖庫 - 電腦玩物
2016/10 新增：完全免費90 萬圖示下載搜尋引擎Icon Ninja 最大免費圖示圖庫 ... 在 ICONFINDER 中包含了付費的、免費的圖示，如果想找可以免費商業使用 ... 提供了數百種扁平化ICON 素材，以及一個可以自訂外觀的線上工具，於是使用者可以 ... 以上九個免費ICON 圖示的搜尋與下載圖庫，希望對大家的設計工作有所幫助，也&nbsp;...
APP Icon 設計指南（含圖示的設計規範）_設計達人 - MdEditor
2020/11/27 · 粗淺劃分的話，UI設計中常見的圖示大致分為兩大類，第一類我們稱之為 「標誌性圖示」 ，比如手機中應用啟動圖示；第二類我們稱之為 「功能性圖示」 ，這類圖示經常出現於 App 或網站中，用於功能性指示引導或操作。 1.2 圖示的重要性 對於UI設計而言，圖示可以說是 ...
2021 日本可愛圖庫素材推薦 ほらぱれっと | 綠色工廠 - Easylife
2021/3/14 · ほらぱれっと 日本可愛 PNG 插圖素材庫！100% 免費並可商用！，免費圖庫下載,免費圖片下載,免費圖片素材,免費圖片素材下載,日本可愛插圖總是找不到合適的可愛圖片嗎？不妨到這個 「ほらぱれっと」日本可愛 PNG 插圖素材庫找找吧！「ほらぱれっと」是個擁有許多可愛 ...
Iconduck 超過11 萬個免費圖示圖案下載，開放原始碼可商業用途
以開放原始碼圖示集為主，大多都可免費使用於個人和商業用途; 單獨下載圖示檔，或是連回原專案網站或GitHub.
24 萬個專業 ICON 圖示免費！支援可商用向量圖下載
2016/4/3 · 文章開頭的影片裡，我搭配旁白介紹了「 FLATICON 」這個號稱是最大的「免費，可商業使用」圖示素材下載網站，以及其最重要的幾個特色。 他目前提供了十一萬個（已經擴充到二十四萬個）以上的 ICON 向量圖檔，並且每個月都還持續新增素材。 ...
免費設計素材資源- Course - 1Know
2021年5月17日 — 十萬icon 圖示免費下載，傳神的設計與簡報符號圖案-電腦玩物 ... Haikei 日系可商用免費提供1,000張以上，各種不同色系的向量背景底圖 ... BOSSFIGHT 高解析圖片免費圖庫，個人或商業用途皆可免費下載:: 哇哇3C日誌 ... IconPark 字節跳動推出中文icon 圖庫，超過1300 款免費開源圖示，提供PNG SVG 及開發&nbsp;...
向量圖庫免費下載！設計師一定要知道的5個專業圖庫｜數位 ...
2012年2月16日 — 而且Vector4Free 的授權說明很清楚的標示在下載按鈕旁邊的資訊中，你可以清楚看到這個向量圖素材是否可以免費使用於個人與商用，以及如何&nbsp;...