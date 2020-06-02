3StepIcon 圖示icon製造機產生器,限時免費

專業美編或是網頁設計師一錠都有自己製作圖示 icon 的經驗，大家是如何製作的呢？這次限時免費的 3StepIcon 是一款專門製作圖示的工具，可以稱為圖示產生器，或是圖示製造機，內建幾款圖示可以使用，也可以使用自己的圖片當成主體，方便的調整大小與圓角邊框，背景可以單一顏色、漸層或是透明，能夠方便的加入文字，輸出時直接導出幾種不同大小的圖片，以製作圖示來說頗方便的，有需求的人可以趁此取得唷！

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△ 從活動頁面點選 Download Now 3StepIcon 1.0.0，之後就可以下載到活動的壓縮檔案。

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△ 壓縮檔案包含有安裝檔案與這次的活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

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△ 軟體執行後，點選 Activate 啟動。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 製作圖示的主角有四種模式，一種是內建的扁平化圖示，一種是有顏色的圖示，此外也能加入自己的圖片做使用，要選擇空白也是可以，加入後可以調整大小以及位置，Background 的部分能夠調整背景。

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△ 方便的加入文字使用，能設定邊框、陰影與調整位置。

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△ 方便的產出各種大小 Android、iOS 圖示，就是這麼簡單啊！

https://profesionalsoftware.com/3stepicon-create-beautiful-icons-and-graphics-for-your-apps/

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