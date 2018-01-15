【Mac】 Image2icon 個性化資料夾圖示，讓資料夾說變臉就變臉

2018-01-15 08:30:16 9M87
Image2icon Mac 資料夾圖示 更換

最近好像很流行玩客製化，連 Mac 上的陳年藍色資料夾也能客製化，試試看 Image2icon，它是一款可以客製化 Mac 資料夾的小工具，只需要兩個步驟就能輕鬆幫資料夾換衣服，先找到要喜歡的照片，準備幫資料夾做替換，接著全部用拖移的方式就可以完成，如果早就找到喜歡的圖片，整個過程 10 秒內就完成啦，測試完之後還是不要每個資料夾都變裝比較好，一次變太多反而會眼花撩亂！

Image2icon Mac 資料夾圖示 更換
△ 安裝後長這樣，第一個步驟是先把喜歡的圖、照片拖進去。

青蛙 Image2icon mac

△ 這邊用青蛙做示範

資料夾 變換圖示

△ 第二個步驟是把要變裝的資料夾拖進來

Image2icon 資料夾圖示 青蛙

△ 神奇的事發生了，看看右邊的資料夾活生生變成青蛙啦！

Image2icon Mac 資料夾圖示 更換

△ 資料夾變成青蛙後，我想到的第一件事是怎麼復原，很簡單只要按右下角的 RESTORE，將要復原的資料夾拖進來就完成啦！

Image2icon Mac 資料夾圖示 更換

△ 一鍵就讓右邊的青蛙資料夾現出原形～

Image2icon 載點：點我
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