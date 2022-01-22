Dr.Folder 目錄博士

資自訂資料夾是件非常有趣的事情，可以讓資料夾用途更加明顯，像我目前是使用 Folder Colorizer 來改變資料夾顏色，未完成的事情就是紅色資料夾、未完成的文章就是綠色資料夾等等，也是我自己設計的使用方式。而這次要與大家分享的 Dr. Folder 目錄博士功能更加豐富，除了將資料夾變色之外，更內建多款圖示可以應用，甚至可以完全取代系統內建的資料夾圖示，功能多多不能錯過！可以到文末取得軟體安裝版下載連結與活動序號，或是下載免安裝版唷！

Dr.Folder 目錄博士

△ 軟體安裝介面還有中文唷！安裝過程非常簡單，就不多說吧！

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△ 開啟軟體從幫助 > 輸入註冊碼，坦白說我沒註冊使用也沒問題@@，不知道差別到底在哪裡。

Dr.Folder 目錄博士

△ 輸入剛剛所取得的活動序號。

Dr.Folder 目錄博士

△ 安裝完成之後，右鍵點選資料夾可以在右鍵選單中看到「使用目錄博士更改目錄圖標」，支援多選資料夾一併處理。（安裝版才有右鍵選單）

Dr.Folder 目錄博士

△ 若是使用免安裝版，執行 DrFolder.exe 開啟軟體也可以正常操作軟體，使用步驟也非常簡單，首先選擇目錄，支援單目錄、多目錄，再來在側邊可以看到很多分類的圖示，右側會列出該分類的所有圖示，選定喜愛的圖示之後，點選應用即可以將資料夾套用新的圖示。若是要恢復的話，點選左下角的恢復到默認圖標。

Dr.Folder 目錄博士

△ 內建的圖示一覽，還有生肖版本，實在是太搞笑了！！！

Dr.Folder 目錄博士

△ 進階的功能可以將系統預設的資料圖示全部換掉，先選取喜愛的資料夾圖示，再從文件中選取「將選擇的圖標設置為系統默認文件夾圖標」就可以替換所有的目錄圖示，要恢復實則選取「恢復系統默認文件夾圖標」。

Dr.Folder 目錄博士

△ 內建還有 PNG、JPG、BMP 與 GIF 圖示轉換成 ICO 的轉換器可以使用。

Dr.Folder 目錄博士

△ 瀏覽要轉檔的圖片，設定好輸出目錄之後，就可以開始轉換。轉換後的 ICO 也可以自己選取後套用在目錄圖示上唷！

Dr.Folder 目錄博士

△ 若是希望找到更多好看圖示，也有提供兩個不錯的免費圖標下載站唷！

http://hi.ylcomputing.com/products/dr-folder

安裝版：
Dr. Folder 2.8.6.7.zip（GOOGLE下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.zip（1DRV下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.zip（MEDIAFIRE下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.zip（RAPIDGATOR下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.zip（MEGA下載）
檔案大小：9.53 MB

免安裝版：
Dr. Folder 2.8.6.7.7z（GOOGLE下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.7z（1DRV下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.7z（MEDIAFIRE下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.7z（RAPIDGATOR下載）
Dr. Folder 2.8.6.7.7z（MEGA下載）
檔案大小：8.23 MB

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