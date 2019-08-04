Hide Files 5.1 害羞隱私的資料通通藏起來，限時免費好工具

2019-08-04 06:52:39 哇哇

Hide Files 隱藏硬碟、檔案與資料夾

大家一定都有隱私資料，只是有等級的不同，這次推薦的是 Hide Files 這款限時免費工具，其實是免安裝註冊版，特色在哪呢？這是非常少見的支援密碼救援的檔案隱藏工具，通常檔案隱藏或是加密軟體的密碼都不具備有忘記的條件，忘記密碼等於和自己的檔案說再見，這款工具比較人性化一點，會儲存密碼在他們的伺服器上，當忘記密碼時可以被救援，這當然是有好有壞，所以建議大家使用一組好記的新的密碼，就算被儲存也無所謂，在電腦上又可以隱藏想隱藏的硬碟、檔案或是資料夾。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-hide-files-100-discount

Hide Files 隱藏硬碟、檔案與資料夾

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HIDE FILES NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Hide Files 隱藏硬碟、檔案與資料夾

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次是安裝即註冊版，免安裝版也是註冊版，可以到文末下載。

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△ 第一次開啟軟體惠要求設定密碼，以及設定自己救援的電子信箱。當你忘記密碼時，會直接寄送明碼到你的信箱。

Hide Files 隱藏硬碟、檔案與資料夾

△ 隱藏資料還是有一定風險，譬如說你的電腦隱藏的資料，改天重灌之後或許就找不到了，所以千萬要記得自己有隱藏資料，電腦做任何重大異動時要先解除隱藏，不然就是要確認有更隱私的地方備份檔案。

Hide Files 隱藏硬碟、檔案與資料夾

△ 使用方式非常簡單，加入檔案、資料夾或是硬碟，之後點選 Lock 就上鎖，資料夾就隱藏囉！大功告成。

https://vovsoft.com/software/hide-files/

免安裝版：
Hide Files 5.1.7z（GOOGLE下載）
Hide Files 5.1.7z（1DRV下載）
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檔案大小：1.27 MB

安裝版：
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檔案大小：1.62 MB

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