大家一定都有隱私資料,只是有等級的不同,這次推薦的是 Hide Files 這款限時免費工具,其實是免安裝註冊版,特色在哪呢?這是非常少見的支援密碼救援的檔案隱藏工具,通常檔案隱藏或是加密軟體的密碼都不具備有忘記的條件,忘記密碼等於和自己的檔案說再見,這款工具比較人性化一點,會儲存密碼在他們的伺服器上,當忘記密碼時可以被救援,這當然是有好有壞,所以建議大家使用一組好記的新的密碼,就算被儲存也無所謂,在電腦上又可以隱藏想隱藏的硬碟、檔案或是資料夾。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HIDE FILES NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次是安裝即註冊版,免安裝版也是註冊版,可以到文末下載。

△ 第一次開啟軟體惠要求設定密碼,以及設定自己救援的電子信箱。當你忘記密碼時,會直接寄送明碼到你的信箱。

△ 隱藏資料還是有一定風險,譬如說你的電腦隱藏的資料,改天重灌之後或許就找不到了,所以千萬要記得自己有隱藏資料,電腦做任何重大異動時要先解除隱藏,不然就是要確認有更隱私的地方備份檔案。

△ 使用方式非常簡單,加入檔案、資料夾或是硬碟,之後點選 Lock 就上鎖,資料夾就隱藏囉!大功告成。

https://vovsoft.com/software/hide-files/

免安裝版:

安裝版:

