大家一定都有隱私資料，只是有等級的不同，這次推薦的是 Hide Files 這款限時免費工具，其實是免安裝註冊版，特色在哪呢？這是非常少見的支援密碼救援的檔案隱藏工具，通常檔案隱藏或是加密軟體的密碼都不具備有忘記的條件，忘記密碼等於和自己的檔案說再見，這款工具比較人性化一點，會儲存密碼在他們的伺服器上，當忘記密碼時可以被救援，這當然是有好有壞，所以建議大家使用一組好記的新的密碼，就算被儲存也無所謂，在電腦上又可以隱藏想隱藏的硬碟、檔案或是資料夾。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HIDE FILES NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次是安裝即註冊版，免安裝版也是註冊版，可以到文末下載。

△ 第一次開啟軟體惠要求設定密碼，以及設定自己救援的電子信箱。當你忘記密碼時，會直接寄送明碼到你的信箱。

△ 隱藏資料還是有一定風險，譬如說你的電腦隱藏的資料，改天重灌之後或許就找不到了，所以千萬要記得自己有隱藏資料，電腦做任何重大異動時要先解除隱藏，不然就是要確認有更隱私的地方備份檔案。

△ 使用方式非常簡單，加入檔案、資料夾或是硬碟，之後點選 Lock 就上鎖，資料夾就隱藏囉！大功告成。

https://vovsoft.com/software/hide-files/

免安裝版：

Hide Files 5.1.7z（GOOGLE下載）

Hide Files 5.1.7z（1DRV下載）

Hide Files 5.1.7z（BANKUPLOAD下載）

Hide Files 5.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Hide Files 5.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Hide Files 5.1.7z（本站下載）

檔案大小：1.27 MB

安裝版：

Hide Files 5.1.exe（SHAREWAREONSALE下載）

Hide Files 5.1.exe（GOOGLE下載）

Hide Files 5.1.exe（1DRV下載）

Hide Files 5.1.exe（BANKUPLOAD下載）

Hide Files 5.1.exe（MEDIAFIRE下載）

Hide Files 5.1.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1.62 MB