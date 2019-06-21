【限時免費】Protected Folder 1.3 隱藏電腦中的機密隱私檔案與資料夾

2019-06-21 07:52:00 哇哇

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

電腦中難免會有一些機密、隱私檔案，若不想被人意外的存取，最好就是不要放在電腦，不然就是透過檔案保護的模式，Protected Folder 就是一款可以保護檔案、資料夾的方便工具，使用上非常的簡單，只要先設定一組軟體開啟的密碼，之後再將要保護的檔案加入，就能快速地的保護檔案，可以完全隱藏、也可以限制存取，而且這樣的保護方式，也可以避免重要檔案被勒索病毒給鎖定，在公用電腦的重要資料也不怕被惡意刪除，覺得有需求的朋友們快收下囉！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/protected-folder-pro-1-3/

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

△ 從活動頁面點選 Download Now Protected Folder Pro 1.3，之後就能下載一個壓縮檔案，壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案與序號檔案，也可以直接到文末下載。

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

△ 軟體初次啟動時會要求設定一組軟體密碼，這組密碼請務必記得不要遺忘，不然被鎖定的檔案神仙也救不了！

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

△ 進入軟體後點選左下角的註冊（Options > User Interface 可以切換成繁體中文），將剛剛所取得的序號填入，點選立即啟用，就能啟動專業版。

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

△ 使用方式很簡單，直接將要保護的資料夾或是檔案拖曳到軟體當中，透過添加的方式也可以。

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△ 加入檔案之後就會立刻被保護，真的是超級方便！解鎖時請先選取列表中的項目，之後點選解鎖即可。

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

△ 上鎖有幾種選項，有隱藏、拒絕讀取權、拒絕寫入權，看大家的使用需求，不過既然是要保護機密與隱私的檔案，當然一定要被隱藏的，看不到就無法被點選。

Protected Folder 電腦隱藏機密與私密檔案資料夾

△ 如果沒有隱藏的話，存取資料夾時會有權限的錯誤，當然也無法順利開啟檔案或是資料夾囉！

https://www.iobit.com/en/password-protected-folder.php

安裝版：
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檔案大小：2.99 MB

免安裝版：
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檔案大小：2.33 MB

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