檔案加密也可以靠線上工具完成？今天要跟大家分享的是 Hat.sh 線上加密工具，它是一個 javascript 程序，使用瀏覽器中 WebCryptoAPI 的 AES-256-GCM 演算法，提供安全的文件加密。快速、安全且安全是它的特色，Hat.sh 永遠不會將你的文件上傳到伺服器，可以在幾秒鐘內加密任何大小、任何類型的文件。只需上傳文件、輸入密碼，或透過內建的密碼產生器生成密碼，文件就可以隨時加密、解密。你也可以參考：WinCrypto v2.0 - 檔案加密與解密

△ 進入 Hat.sh 頁面後，雖然裡面都是英文，但是其實只有兩個主要欄位，第一個是上傳檔案，第二個是輸入密碼，下面 Encrypt 及 Decrypt 就是加密及解密。

△ 不論任何格式的文件都可以被加密，點擊 Browse 來上傳檔案，上傳完成之後會看到檔名和檔案大小，接著在下面的密碼欄位輸入加密的密碼，你也可以點擊欄位右方的循環圖示產生高強度密碼。

△ 密碼輸入完之後，按下 Encrypt 就可以進行加密文件囉，加密完成之後按下下面的 encrypted file 就可以下載檔案啦，操作相當簡單，說穿了只有三個步驟：上傳、加密、下載。

△ 我是以 png 圖片來加密的，加密過後就沒有辦法被瀏覽啦。

△ 要解密的話，一樣把檔案上傳上去，輸入密碼之後按下「Decrypt」就可以解密啦，密碼輸入正確解密成功的話，就會出現如上面的提示，點擊 decrypted file 就可以下載解密的文件啦！如果你有臨時的文件加密需求，又找不到適合的軟體，把 Hat.sh 存在書籤裡或許是不錯的選擇！

如果你的檔案過大，Hat.sh 也有提供軟體，支援 Windows、Mac、Linux，直接用軟體加密、解密，就可以省下上傳、下載的時間囉！下面整理載點給大家

https://github.com/sh-dv/hat.sh

Windows 版本：

hat.sh 1.0.1 win.zip（GITHUB下載）

hat.sh 1.0.1 win.7z（GOOGLE下載）

hat.sh 1.0.1 win.7z（1DRV下載）

hat.sh 1.0.1 win.7z（BANKUPLOAD下載）

hat.sh 1.0.1 win.7z（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：36.31 MB

Mac 版本：

hat.sh 1.0.1 mac.zip（GITHUB下載）

hat.sh 1.0.1 mac.zip（GOOGLE下載）

hat.sh 1.0.1 mac.zip（1DRV下載）

hat.sh 1.0.1 mac.zip（BANKUPLOAD下載）

hat.sh 1.0.1 mac.zip（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：55.58 MB

Linux 版本：

hat.sh 1.0.1 linux.zip（GITHUB下載）

hat.sh 1.0.1 linux.zip（GOOGLE下載）

hat.sh 1.0.1 linux.zip（1DRV下載）

hat.sh 1.0.1 linux.zip（BANKUPLOAD下載）

hat.sh 1.0.1 linux.zip（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：78.20 MB