Hat.sh 加密解密工具，不想被看見的檔案就交給它（Windows、Mac、Linux）

2019-06-30 01:26:45 9M87

hatsh

檔案加密也可以靠線上工具完成？今天要跟大家分享的是 Hat.sh 線上加密工具，它是一個 javascript 程序，使用瀏覽器中 WebCryptoAPI 的 AES-256-GCM 演算法，提供安全的文件加密。快速、安全且安全是它的特色，Hat.sh 永遠不會將你的文件上傳到伺服器，可以在幾秒鐘內加密任何大小、任何類型的文件。只需上傳文件、輸入密碼，或透過內建的密碼產生器生成密碼，文件就可以隨時加密、解密。你也可以參考：WinCrypto v2.0 - 檔案加密與解密

檔案加密工具推薦

△ 進入 Hat.sh 頁面後，雖然裡面都是英文，但是其實只有兩個主要欄位，第一個是上傳檔案，第二個是輸入密碼，下面 Encrypt 及 Decrypt 就是加密及解密。

PDF檔案加密

△ 不論任何格式的文件都可以被加密，點擊 Browse 來上傳檔案，上傳完成之後會看到檔名和檔案大小，接著在下面的密碼欄位輸入加密的密碼，你也可以點擊欄位右方的循環圖示產生高強度密碼。

Excel檔案加密

△ 密碼輸入完之後，按下 Encrypt 就可以進行加密文件囉，加密完成之後按下下面的 encrypted file 就可以下載檔案啦，操作相當簡單，說穿了只有三個步驟：上傳、加密、下載。

hatsh

△ 我是以 png 圖片來加密的，加密過後就沒有辦法被瀏覽啦。

圖檔加密

△ 要解密的話，一樣把檔案上傳上去，輸入密碼之後按下「Decrypt」就可以解密啦，密碼輸入正確解密成功的話，就會出現如上面的提示，點擊 decrypted file 就可以下載解密的文件啦！如果你有臨時的文件加密需求，又找不到適合的軟體，把 Hat.sh 存在書籤裡或許是不錯的選擇！

如果你的檔案過大，Hat.sh 也有提供軟體，支援 Windows、Mac、Linux，直接用軟體加密、解密，就可以省下上傳、下載的時間囉！下面整理載點給大家

https://github.com/sh-dv/hat.sh

Windows 版本：
hat.sh 1.0.1 win.zip（GITHUB下載）
hat.sh 1.0.1 win.7z（GOOGLE下載）
hat.sh 1.0.1 win.7z（1DRV下載）
hat.sh 1.0.1 win.7z（BANKUPLOAD下載）
hat.sh 1.0.1 win.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：36.31 MB

Mac 版本：
hat.sh 1.0.1 mac.zip（GITHUB下載）
hat.sh 1.0.1 mac.zip（GOOGLE下載）
hat.sh 1.0.1 mac.zip（1DRV下載）
hat.sh 1.0.1 mac.zip（BANKUPLOAD下載）
hat.sh 1.0.1 mac.zip（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：55.58 MB

Linux 版本：
hat.sh 1.0.1 linux.zip（GITHUB下載）
hat.sh 1.0.1 linux.zip（GOOGLE下載）
hat.sh 1.0.1 linux.zip（1DRV下載）
hat.sh 1.0.1 linux.zip（BANKUPLOAD下載）
hat.sh 1.0.1 linux.zip（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：78.20 MB

Hat.sh 加密解密工具，不想被看見的檔案就交給它（Windows、Mac、Linux） 相關文章

訪客留言

Hat.sh 加密解密工具，不想被看見的檔案就交給它（Windows、Mac、Linux） 參考資料

[Mac OS X] 用密碼鎖住檔案、資料夾，不讓其他人讀取！（.dmg 磁碟映像檔） – 【重灌狂人】
在日後若想增加加密檔案時, 可以直接加在同一個.dmg 檔內嗎 因為試拉了幾次都失敗 回覆 shih 表示: 01-06, 2013下午 9:42.41 謝謝分享 ... 好用 網站、網路免費資源 KUSO、創意、網路小遊戲 免費字型、桌布下載 免費空間、貼圖傳檔 ...
[Mac 新手日記] Apple Mac OS X 截圖文書必備快捷鍵教學 - 電腦玩物
剛剛拿到Apple Mac，第一件事情就是趕快學會Mac OS X 中那些簡單強大的快速鍵， ... 答案就是「快捷鍵」，我打算盡可能利用筆電的觸控板，這時候沒有滑鼠時，有些動作用快捷鍵就比較方便。 ... 按下「Caps lock」按鍵可以在中文輸入法中開啟英數模式 ... 沒關係，其實這也可以用快速鍵解決，而且其實Windows、 Mac 都一樣有這樣的&nbsp;...
AnyDesk 最快的遠端桌面軟體，免費免安裝中文教學 - 電腦玩物
2016/12 補充：免費遠端桌面連線軟體比較表，三款跨平台遠端工作利器下載 ... 可惜的是「 AnyDesk 」目前只有Windows、 Linux 系統版本，其他Mac、 iPad、 Android ... 也就是說安裝「 AnyDesk 」後，我就可以設定讓電腦在沒有人時，也可以從遠端透過 ... 整體的使用體驗上，我覺得「 AnyDesk 」讓人感覺輕巧、快速，免安裝對於要支援&nbsp;...
CryptXXX會取代TeslaCrypt成為勒索病毒主流嗎？ – 資安趨勢部落格
如前面所提，這似乎是因為之前版本出現解密工具 的應對措施。使用者還是可以透過勒贖通知內所提供的連結來連上付費網站 ... 趨勢科技PC-cillin雲端版 ，榮獲 AV-TEST 「最佳防護」獎,領先28 款家用資安產品防毒軟體 ,可跨平台同時支援安裝於Windows、Mac ...
Encrypto 免費檔案資料夾加密軟體，支援 Windows、Mac 兩大平台
Encrypto 是一個完全免費的檔案加密軟體，其特色為使用 AES-256 加密，可獲得極高安全性，除了設定密碼外，也能加上密碼提示資訊，同時也支援 Windows 和 Mac 兩大平台（加密檔案可以跨平台開啟），是個相當方便的加密工具。
F-Secure KEY 強大的密碼管理軟體，跨平台可在PC、Mac、iOS 及 ...
F-Secure KEY 強大的密碼管理軟體，跨平台可在PC、Mac、iOS 及Android ... F-Secure KEY 主要是以一個「主密碼」方式來加密你所設定的其他帳戶密碼， ... 軟體語系：英文作業系統：Windows / Mac / iOS / Android ... 圖示、顏色、網址、帳戶名稱、密碼和註解，其實跟一般的密碼管理工具大同小異。 ... 跟外國朋友交談總是有聽沒有懂？
小众软件 - 分享免费、小巧、实用、有趣、绿色的软件
Hat.sh 是一款简单易用的文件加密解密工具，打开浏览器就能用，本地加密解密，不涉及服务器上传下载，免费、快速、安全、开源。@Appinn 一把钥匙开一把锁，Hat.sh ...
EncryptOnClick 檔案加密軟體，網路傳檔不怕被偷窺~ – 【重灌狂人】
最常見也最簡單的方法就是用壓縮軟體做「加密壓縮」，對方收到檔案後，只要輸入正確密碼再解壓縮就好了。如果你不希望讓人家看出這是個壓縮檔或希... 重灌狂人 Menu Skip to content 首頁 Windows Mac 手機 App Android ...
Windows, Linux與OS X的檔案分享方法(File Sharing ... - 傲笑紅塵路
下圖說明了各種跨平台裝置的檔案分享方式： ... 但並不支援MAC與Linux的原生檔案系統，除非您額外安裝第三方軟體。 ... 作業系統上所採用的工具支援度卻大不相同，以最普及的Windows系統為例，目前新版的磁碟工具最多只 ... 者層級的存取控制方式，SMBv3可支援傳輸加密功能以解決傳輸安全性問題，再加以OS&nbsp;...
Untitled - Linuxpilot
系統保安. 建立加密檔案資料夾軟體EncFS . .... 討論、編寫、管理專案內容所設置的共同開發平台，使用者可以透過. 此平台 ... M@sh.Up.Party！混搭·狂歡·派. 對！」，由部落客們一同進行24小時的&quot;Mash Up&quot;創意生活之旅。舉辦 ... 硬體都已支援Red Hat Enterprise Linux和SUSE ...... Windows、Palm和RIM交付量共10%，Mac OS X.