資料夾加密

你的電腦裡面有重要資料不能被看見嗎？今天小編要來跟大家分享這一款軟體「Easy File Locker」，它可以隱藏你電腦中不想被別人看見的資料夾和檔案，另外也能夠防止他人隨意刪除或變更資料，每個人電腦裡面都有較個人的隱私檔案，如果你擔心公司和辦公室電腦裡面的檔案不安全的話，那這款免費的工具你絕對要收下來啦！加密檔案你也可以參考：Hat.sh 加密解密工具，不想被看見的檔案就交給它（Windows、Mac、Linux）

這款軟體一共有四個功能，分別是：隱藏、禁止開啟、禁止修改、禁止刪除這四個模式

Easy File Locker

△ 文章最後面有提供載點，點擊下載並安裝之後，就可以打開啦，這款是免費軟體大家請安心使用。

資料夾加密

△ 安裝完畢之後，雖然介面是英文，但是不用太擔心，因為操作非常簡單！第一個步驟就是點擊 system 然後找到 set password 來設定密碼，設定密碼的意義是，當有人想要解除安裝這款軟體，或變動任何設定的話，都必須要先輸入密碼才可以執行。

資料夾上鎖

△ 設定完密碼之後，點擊 file and folders 這邊來新增你要隱藏的資料夾和檔案。

新增資料夾和檔案的時候，會有四個保護選項，分別是 assessable、writable、deletable、visible，這些選項分別代表：是否可查看、是否允許修改、是否可刪除、是否要隱藏，這邊大家就根據自己的需求來做勾選勾選完畢之後按下ok就可以囉

電腦檔案保護

△ 新增完畢之後直接點擊左上角的執行就可以了。

電腦檔案隱藏

△ 若你選擇的是「是否允許刪除檔案」的話，執行完畢後，別人若要刪除檔案，就必須擁有系統管理員的權限才可以刪除，如果你選擇「隱藏」，資料夾或檔案就會不見，要再透過這個軟體才可以開啟。電腦中如果有需要被保護的資料夾或檔案，趕快把這款軟體收下吧！

http://www.xoslab.com/efl.html

32bit 下載：
EFL2.2_Setup.exe（XOSLAB下載）
EFL2.2_Setup.exe（GOOGLE下載）
EFL2.2_Setup.exe（1DRV下載）
EFL2.2_Setup.exe（MEDIAFIRE下載）
EFL2.2_Setup.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：350 KB

64bit 下載：
EFL2.2_Setup(x64).exe（XOSLAB下載）
EFL2.2_Setup(x64).exe（GOOGLE下載）
EFL2.2_Setup(x64).exe（1DRV下載）
EFL2.2_Setup(x64).exe（MEDIAFIRE下載）
EFL2.2_Setup(x64).exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：404 KB

Easy File Locker 隱藏你的私密檔案，保護資料不外洩 相關文章

訪客留言

Easy File Locker 隱藏你的私密檔案，保護資料不外洩 參考資料

SecretFolder資料夾隱藏&amp;上鎖的軟體，照片、檔案通通藏起來 ...
在電腦裡的資料夾不想被看到怎麼隱藏起來？就用SecretFolder這個隱藏資料夾&amp;檔案上鎖的軟體吧！ ... 藏起來，並設有防卸載的密碼鎖，安全保護這些隱密的資料夾不被輕易破解～再也不用怕被女( ... 私密計算機-隱藏照片App：隱藏手機的相片&amp;影片App ... Easy File Locker隱藏資料夾的免費軟體，Win10檔案加密、禁止刪除和修改。
Easy File Locker v2.2 用密碼把檔案、資料夾鎖起來！ – 重灌狂人
Easy File Locker 是一個相當小巧且實用的免費檔案加密保護工具可以幫我們針對檔案與資料夾做加密處理用密碼的方式讓其他人無法瀏覽、可以瀏覽但無法寫入、禁止刪除甚至整個隱藏起來不被看到。操作時不需要先移動檔案或資料夾到特定位置 ...
YouTube
Sorry for the interruption. We have been receiving a large volume of requests from your network. To continue with your YouTube experience, please fill out the form below.
文件夹加密隐藏app - 酷软之城
隐身侠文件夹加密软件功能强大,可以加密电脑硬盘、U盘、移动硬盘. ... 文件或文件夹加密隐藏软件_Easy File Locker V1.8 绿色. ... 夹加密隐藏工具Anvide Lock Folder是一款简单易用、实用性强的文件夹加密隐藏软件,保护你的私密文件泄露和窃取。
Easy File Locker (free) download Windows version
Our software library provides a free download of Easy File Locker 2.2.0.184. The most popular versions among the software users are 1.5, 1.4 and 1.3. This free program is an intellectual property of XOSLAB.COM. This download was checked by our ...
隱藏資料夾 Hide Folders 2014 4.0.7.779 保護隱藏私密 – 【總教頭】網路賺錢密訓基地
隱藏資料夾 Hide Folders 2014 4.0.7.779 保護隱藏私密 隱藏資料夾為Microsoft Windows XP和2000使用者，2014年是一個簡單但巧妙的計劃。 每一天，我們相信，我們的個人檔案到電腦上。誰知道有多少人會希望得到對它們的訪問？
文件夹隐藏大师|文件夹隐藏大师下载v5.2.0.0官方版_pc6下载
文件夹隐藏大师可以快速隐藏硬盘、U盘以及移动硬盘中的私密文件。飞一般的隐藏速度，50GB文件隐藏仅仅需要一秒钟，更加安全高效的保护你的私密文件;您可以免费下载。 ... 在我们的电脑中难免会有比较私密的信息，有些文件因为涉及隐私而不想被其他人看见，这个 ... Easy File Locker文件保护文件管理942KB1.4汉化安装版.
Easy File Locker隱藏資料夾的免費軟體，Win10檔案加密、禁止 ...
Easy File Locker隱藏資料夾、上鎖檔案的軟體，保護你放在電腦中的私人文件和重要資料，可自訂桌面隱藏、禁止開啟、禁止修改、禁止刪除等安全模式。當每次要進入&nbsp;...
[資料夾加密] 如何把資料夾設定密碼?簡易隱私保護！ @ 泰自遊。小約翰就愛泰國自由行 :: 痞客邦 ::
如何把資料夾設定密碼？擔心自己不使用電腦時，被別人任意瀏覽電腦內的資料！ XP好像到SP1以後就不會自動做資料加密了(就算有也是很簡單就能破解)所以權限夠的都看的到你 ...
win7对隐藏文件加密,win7如何查看隐藏文件,win7查看电脑隐藏文件 ...
Easy File Locker是一款专为win7系统用户打造的文件夹隐藏加密软件,可以将 ... 文件夹快速加密,从而能够更好的保护你电脑上的隐私文件夹,帮你轻松解决私密文件.