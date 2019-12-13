你的電腦裡面有重要資料不能被看見嗎？今天小編要來跟大家分享這一款軟體「Easy File Locker」，它可以隱藏你電腦中不想被別人看見的資料夾和檔案，另外也能夠防止他人隨意刪除或變更資料，每個人電腦裡面都有較個人的隱私檔案，如果你擔心公司和辦公室電腦裡面的檔案不安全的話，那這款免費的工具你絕對要收下來啦！加密檔案你也可以參考：Hat.sh 加密解密工具，不想被看見的檔案就交給它（Windows、Mac、Linux）

這款軟體一共有四個功能，分別是：隱藏、禁止開啟、禁止修改、禁止刪除這四個模式

△ 文章最後面有提供載點，點擊下載並安裝之後，就可以打開啦，這款是免費軟體大家請安心使用。

△ 安裝完畢之後，雖然介面是英文，但是不用太擔心，因為操作非常簡單！第一個步驟就是點擊 system 然後找到 set password 來設定密碼，設定密碼的意義是，當有人想要解除安裝這款軟體，或變動任何設定的話，都必須要先輸入密碼才可以執行。

△ 設定完密碼之後，點擊 file and folders 這邊來新增你要隱藏的資料夾和檔案。

新增資料夾和檔案的時候，會有四個保護選項，分別是 assessable、writable、deletable、visible，這些選項分別代表：是否可查看、是否允許修改、是否可刪除、是否要隱藏，這邊大家就根據自己的需求來做勾選勾選完畢之後按下ok就可以囉

△ 新增完畢之後直接點擊左上角的執行就可以了。

△ 若你選擇的是「是否允許刪除檔案」的話，執行完畢後，別人若要刪除檔案，就必須擁有系統管理員的權限才可以刪除，如果你選擇「隱藏」，資料夾或檔案就會不見，要再透過這個軟體才可以開啟。電腦中如果有需要被保護的資料夾或檔案，趕快把這款軟體收下吧！

http://www.xoslab.com/efl.html

32bit 下載：

EFL2.2_Setup.exe（XOSLAB下載）

EFL2.2_Setup.exe（GOOGLE下載）

EFL2.2_Setup.exe（1DRV下載）

EFL2.2_Setup.exe（MEDIAFIRE下載）

EFL2.2_Setup.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：350 KB

64bit 下載：

EFL2.2_Setup(x64).exe（XOSLAB下載）

EFL2.2_Setup(x64).exe（GOOGLE下載）

EFL2.2_Setup(x64).exe（1DRV下載）

EFL2.2_Setup(x64).exe（MEDIAFIRE下載）

EFL2.2_Setup(x64).exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：404 KB