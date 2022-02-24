你擔心電腦中的資料被偷看嗎？最近小編發現 Safe Disk 加密工具正推出限時免費活動，它能夠將機密資料加密儲存，Safe Disk 還支援鏡像硬碟加密功能，在現有的硬碟上新增一個密碼加密沙盒，然後鏡像硬碟只能用我們設定的密碼存取。如果沒有正確的密碼，鏡像硬碟上的文件是完全無法存取的。密碼輸入正確後，就可以正常使用，文件可以被儲存和讀取，Safe Disk 使用加密算法為 Blowfish（448 位元）、AES（256 位元）、GOST（256位元）及 3DES（168 位元），非常推薦有需要的朋友可以趁限時免費收下。另一款資料夾加密工具 Wise Folder Hider Pro 也滿多人用的，一起推薦給各位。

限時免費活動網址：https://sharewareonsale.com/s/free-safe-disk-100-discount

Safe Disk 原價要 14.95 美金，目前正推出限時免費活動中，進入活動頁面後，點擊 Download Safe Disk Now 前往取得序號。

接著選擇要用社群媒體分享，或是輸入電子郵件來換取序號，小編選擇以 Email 來領取序號。

輸入完 Email 等相關資訊後，就可以看到上方的兌換序號已經出現啦，此次的序號為「終身免費」版。

接著點擊文章後方的連結，來安裝 Safe Disk，語言有英文跟中文，不過中文是簡體字，請自己選擇啦。

安裝完畢後，打開 Safe Disk 就能夠看到右上角有個鑰匙圖示，點選一下來啟用序號。

最後貼上剛剛取得的序號，按下激活就啟動完成囉。

最後就可以開始使用 Safe Disk 來保護電腦中的文件啦！下面替大家簡單列出 Safe Disk 主要功能：



保護 USB 中的資料：基於最安全的 AES256 加密技術 ，來保護 USB 中的檔案，如此一來如果你的 USB 遺失，也沒有人能夠存取裡面的資料。

保護 PC 或筆電上的檔案

保護機密文件

免費快速的 AES 128 位元硬碟加密

安裝版：

QILING SafeDisk 1.6.7z（GOOGLE下載）

QILING SafeDisk 1.6.7z（1DRV下載）

QILING SafeDisk 1.6.7z（MEDIAFIRE下載）

QILING SafeDisk 1.6.7z（RAPIDGATOR下載）

QILING SafeDisk 1.6.7z（MEGA下載）

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