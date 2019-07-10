限時免費 1Tree Pro 找出肥肥胖胖的文件與資料夾

2019-07-10 10:26:35 哇哇

1Tree Pro 找出電腦中肥大的檔案與資料夾

電腦空間不足怎辦？除了透過檔案清理工具來清理電腦垃圾之外，找出肥大的檔案在哪裡也是一種方式，1Tree 這工具可以很快地替大家以樹狀的排序資料夾容量大小，所以可以很快的找出肥大的目錄與檔案，這樣就可以很快的清理硬碟或是整理檔案，硬碟空間閒置空間最好有 20% 以上，這樣硬碟速度也會比較順暢，就算 SSD 也是如此，所以這類工具是可以常常使用的，避免越來越多檔案佔據了硬碟空間，1Tree Pro 專業版限時免費當中，可以讓你層層目錄的分析的很清楚，有需求就到文末下載吧！

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD 1TREE PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後，點選右上角的鑰匙符號，選取錄入可證金鑰。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，點選確定啟動，之後連續輸入兩次自己的名稱。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 這時候可以重新啟動軟體，就可以查看到四層以上的目錄資料夾大小統計，這就是專業版有的功能。

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△ 資料夾大小會依照容量來顯示，所以很快可以找到佔據空間的檔案與資料夾，若是要刪除的可以透過勾選的方式，之後一起批次進行刪除，或是一起移去其他地方備份等等，在使用上並不難，希望可以幫助大家來找出電腦中的小胖子囉！！！類似的工具我喜歡免費的 RidNacs，也提供給大家參考囉！

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