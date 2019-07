電腦空間不足怎辦?除了透過檔案清理工具來清理電腦垃圾之外,找出肥大的檔案在哪裡也是一種方式,1Tree 這工具可以很快地替大家以樹狀的排序資料夾容量大小,所以可以很快的找出肥大的目錄與檔案,這樣就可以很快的清理硬碟或是整理檔案,硬碟空間閒置空間最好有 20% 以上,這樣硬碟速度也會比較順暢,就算 SSD 也是如此,所以這類工具是可以常常使用的,避免越來越多檔案佔據了硬碟空間,1Tree Pro 專業版限時免費當中,可以讓你層層目錄的分析的很清楚,有需求就到文末下載吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD 1TREE PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後,點選右上角的鑰匙符號,選取錄入可證金鑰。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選確定啟動,之後連續輸入兩次自己的名稱。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 這時候可以重新啟動軟體,就可以查看到四層以上的目錄資料夾大小統計,這就是專業版有的功能。

△ 資料夾大小會依照容量來顯示,所以很快可以找到佔據空間的檔案與資料夾,若是要刪除的可以透過勾選的方式,之後一起批次進行刪除,或是一起移去其他地方備份等等,在使用上並不難,希望可以幫助大家來找出電腦中的小胖子囉!!!類似的工具我喜歡免費的 RidNacs,也提供給大家參考囉!

http://1tree.info/pro.htm

免安裝版:

1Tree Pro 4.1.7z(GOOGLE下載)

1Tree Pro 4.1.7z(1DRV下載)

1Tree Pro 4.1.7z(BANKUPLOAD下載)

1Tree Pro 4.1.7z(MEDIAFIRE下載)

1Tree Pro 4.1.7z(RAPIDGATOR下載)

1Tree Pro 4.1.7z(本站下載)

檔案大小:323 KB