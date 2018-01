基於檔案內容在您的驅動器上快速搜尋重複檔。主要特色:比較檔案內容,結果 100% 精確;高速比較演算法;只需要點擊一下即可獲得結果;可複用的結果:存儲 / 載入重複檔列表;按大小倒序排列結果;相鄰分組使用不同顏色。

在樹狀視圖中快速檢視所有驅動器/資料夾/檔案大小,以讓您輕鬆進行手動磁片清理工作。主要特色:批量操作資源;按資源大小倒序排列;智慧單位及小數位(大小)。

檢視及開啟更多最近使用資源(檔案及資料夾),並能查看最近資源的更多屬性,例如路徑、大小、類型、創建日期及修改日期。

自動跟蹤並記錄 Windows 上的操作,例如檔案或資料夾的刪除、重命名、創建及修改。

先選擇一些資源(檔案/資料夾),然後您可以對它們一次性執行以下操作:移至回收站、徹底刪除、複製/移動到其他地方、重命名、匯出資訊、修改內容。

自動或手動同步您的資源到其他地方,您可以設置同步模式為“一旦變更”、“固定頻率(分)”及指定時間。

WinExt Pro 這款軟體還頗奇特的,因為他組合了重複檔案尋找、尋找占空間的大檔案、最近開啟文件、檔案活動紀錄、檔案批次動作處理與檔案同步功能,這幾項功能通常都會是分開而且獨立的軟體,WinExt Pro 的結合真的會讓人有一種黑人問號的感覺,這次限時免費的是 WinExt Pro 舊版本,不過我覺得似乎與新版本功能差異不大,純粹爽度問題而已啦!軟體特色:

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINEXT PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後會有軟體更新通知,不過這次限時免費的是舊版本的 WinExt Pro,若是升級到最新版的話序號無法使用唷!這側步驟先點選上方的升級專業版,之後輸入金鑰,將剛剛所取得的序號填入,點選確定啟動。△ 接著除甮輸入兩次自己的名稱後確定。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ 重複檔案搜尋功能,若是電腦裡面有許多重複檔案,也是佔據空間的元兇之一,可以藉此功能搜尋出來。△ 檢視硬碟內資料夾與檔案大小的功能,快速替你分析出來,藉此找到佔據空間的元凶,若是硬碟空間常常感到不足的時候,就使用這樣的功能吧!(只是有些資料夾無法分析空間,很奇怪~)△ 最近存取檔案的清單,在電腦前做了什麼事情無所遁形。△ 活動會記錄檔案的更動,譬如說檔案的新增、刪除、修改與重新命名,都可以透過這功能來記錄。△ 批次功能也算是特殊,可以從類似檔案總管的工具中勾選檔案,勾選後批次執行一道資源回收桶、刪除、複製、移動、重新命名與列出路徑清單的功能。△ 檔案同步功能,這是備份最基礎的一種運用,確認第二份資料有保護到就是使用同步功能囉!限時免費免安裝版:檔案大小:330 KB