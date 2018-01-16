WinExt Pro 這款軟體還頗奇特的，因為他組合了重複檔案尋找、尋找占空間的大檔案、最近開啟文件、檔案活動紀錄、檔案批次動作處理與檔案同步功能，這幾項功能通常都會是分開而且獨立的軟體，WinExt Pro 的結合真的會讓人有一種黑人問號的感覺，這次限時免費的是 WinExt Pro 舊版本，不過我覺得似乎與新版本功能差異不大，純粹爽度問題而已啦！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-winext-pro-100-discount
軟體特色：
- 基於檔案內容在您的驅動器上快速搜尋重複檔。主要特色：比較檔案內容，結果 100% 精確；高速比較演算法；只需要點擊一下即可獲得結果；可複用的結果：存儲 / 載入重複檔列表；按大小倒序排列結果；相鄰分組使用不同顏色。
- 在樹狀視圖中快速檢視所有驅動器/資料夾/檔案大小，以讓您輕鬆進行手動磁片清理工作。主要特色：批量操作資源；按資源大小倒序排列；智慧單位及小數位（大小）。
- 檢視及開啟更多最近使用資源（檔案及資料夾），並能查看最近資源的更多屬性，例如路徑、大小、類型、創建日期及修改日期。
- 自動跟蹤並記錄 Windows 上的操作，例如檔案或資料夾的刪除、重命名、創建及修改。
- 先選擇一些資源（檔案/資料夾），然後您可以對它們一次性執行以下操作：移至回收站、徹底刪除、複製/移動到其他地方、重命名、匯出資訊、修改內容。
- 自動或手動同步您的資源到其他地方，您可以設置同步模式為“一旦變更”、“固定頻率（分）”及指定時間。
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後會有軟體更新通知，不過這次限時免費的是舊版本的 WinExt Pro，若是升級到最新版的話序號無法使用唷！這側步驟先點選上方的升級專業版，之後輸入金鑰，將剛剛所取得的序號填入，點選確定啟動。
△ 接著除甮輸入兩次自己的名稱後確定。
△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！
△ 重複檔案搜尋功能，若是電腦裡面有許多重複檔案，也是佔據空間的元兇之一，可以藉此功能搜尋出來。
△ 檢視硬碟內資料夾與檔案大小的功能，快速替你分析出來，藉此找到佔據空間的元凶，若是硬碟空間常常感到不足的時候，就使用這樣的功能吧！（只是有些資料夾無法分析空間，很奇怪～）
△ 最近存取檔案的清單，在電腦前做了什麼事情無所遁形。
△ 活動會記錄檔案的更動，譬如說檔案的新增、刪除、修改與重新命名，都可以透過這功能來記錄。
△ 批次功能也算是特殊，可以從類似檔案總管的工具中勾選檔案，勾選後批次執行一道資源回收桶、刪除、複製、移動、重新命名與列出路徑清單的功能。
△ 檔案同步功能，這是備份最基礎的一種運用，確認第二份資料有保護到就是使用同步功能囉！
http://www.trisunsoft.com/we/
限時免費免安裝版：
WinExt Pro 7.0.rar（MediaFire下載）
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WinExt Pro 7.0.rar（本站下載）
檔案大小：330 KB
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