很多資訊都有懶人包，那麼有沒有電腦工具的懶人包呢？我覺得 Advanced SystemCare Ultimate 13 就是非常好的懶人包軟體工具，因為它結合了 Advanced SystemCare 的系統清理優化功能，而 Ultimate 版本更是加入防毒功能，因此同時幫你搞定了系統防毒、系統工具、電腦最佳化等等電腦必須要去面對的大小事情，而且 Advanced SystemCare Ultimate 真的很少在最做限時免費，如今終於遇到了當然要分享給大家，若你不喜愛裝太多軟體，但是基本的防毒不能少，電腦垃圾清理也必須常常執行，系統的優化與調整也是必要的，那麼 Advanced SystemCare Ultimate 就對了！限時免費大家快來帶走。

△ 話不多說！哪裡取得呢？直接到文末下載安裝壓縮檔案，裡面包含有安裝檔案與這次活動的軟體序號！

△ 因為 Ultimate 具備防毒功能，所以建議大家直接安裝使用，讓防毒常駐系統才是對的，安裝後點選右下角的輸入註冊碼。

△ 之後輸入剛剛所取得的活動序號，輸入後立即註冊。

△ 接著應該就可以看到授權啟用成功的訊息，大概可以使用 182 天！

△ 開始使用之後請先更新防毒軟體的病毒碼，這是最重要的，防毒才有意義啊！

△ 軟體首頁可以進行常見的防毒掃描，包含有快速掃描、完整掃描與自訂掃描。會建議大家安裝防毒過後一定要掃毒過一次唷！

△ 防護功能有即時防護、Windows 防火牆、瀏覽器 Anti-Tracking、Anti Ransomware 引擎、FaceID、上網防護與移除廣告、隱私盾、自動無訊息模式與首頁顧問。

△ 防毒軟體當然要掃描一下，確保基本的系統是沒有問題的。

△ 清理與最佳化功能其實就是 Advanced SystemCare Free 的基本功能，因為是 Ultimate 版本的關係，所以功能上是包含有 Advanced SystemCare PRO 的功能，若是不懂得系統優化，透過軟體就搞定！

△ 其實我還頗信賴的他們的系統優化，就讓它徹底掃蕩一下吧！

△ 還檢查出頗多垃圾以及要修復的問題，可以點選每個項目查看細節，基本上我都是直接按修復！

△ 加速功能中可以使用深層最佳化，會最佳化很多細節，硬體加速（Driver Booster）與 APP 工具（IObit Uninstaller）都會安裝其他軟體，若是不喜歡的就不要點選，以前就是因為他都是顯示「修復」及果背景安裝其他軟體，讓我不是那麼推薦，現在會顯示立即安裝就覺得好一點。

△ 其他小工具還很多很多，若是要自己設定調整的話，也非常簡單，就交給大家自己玩囉！

https://www.iobit.com/en/advanced-systemcare-antivirus.php

安裝版：

Advanced SystemCare Ultimate 13.0.1.83.zip（HAMICLOUD下載）

Advanced SystemCare Ultimate 13.0.1.83.zip（GOOGLE下載）

Advanced SystemCare Ultimate 13.0.1.83.zip（1DRV下載）

Advanced SystemCare Ultimate 13.0.1.83.zip（MEDIAFIRE下載）

Advanced SystemCare Ultimate 13.0.1.83.zip（RAPIDGATOR下載）

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