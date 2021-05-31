文書檔案是很多辦公族群、學生族群日常接觸的檔案，不過市面上很少專門為文書檔案設計的管理工具，這次要和大家推薦 WonderFox Document Manager 文件管理工具，可以針對常見的 Word、Excel、PPT 與 PDF 的檔案格式進行管理，整合電腦裡所有的文書檔案格式，這樣對不同的文書檔案更是一清二楚，更可以進行虛擬的目錄建立與管理，快速的將檔案隱藏或是鎖定等等，算是個實用的文書檔案總管工具唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WONDERFOX DOCUMENT MANAGER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 再來就是要建立所有文書檔案索引，因此看到以上畫面時點選 Index 來索引所有文書檔案。

△ 設定要索引的硬碟，基本上要管理所有的文書檔案，所以電腦裡所有硬碟都索引是 OK 的唷！

△ 主要功能就是將文書檔案分類，包含有 Word、Excel、PPT 與 PDF 的檔案格式，將電腦裡所有的文書檔案整合在一起，又可以依照不同檔案格式很清楚的瀏覽，並且具備虛擬的目錄結構，可以自己做資料夾的分類管理，就算檔案實際散落在電腦的每個角落，還是可以很方便地進行虛擬目錄的管理，此外也可以透過 WonderFox Document Manager 快速地進行檔案的鎖定隱藏，等於 WonderFox Document Manager 就是這些文書檔案的中控台，若是每天的工作與文書檔案為伍，這樣的文書檔案總管就是必備工具囉！

https://www.videoconverterfactory.com/document-manager/

免安裝版：

WonderFox Document Manager 1.2.7z（GOOGLE下載）

WonderFox Document Manager 1.2.7z（1DRV下載）

WonderFox Document Manager 1.2.7z（MEDIAFIRE下載）

WonderFox Document Manager 1.2.7z（RAPIDGATOR下載）

WonderFox Document Manager 1.2.7z（MEGA下載）

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