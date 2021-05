文書檔案是很多辦公族群、學生族群日常接觸的檔案,不過市面上很少專門為文書檔案設計的管理工具,這次要和大家推薦 WonderFox Document Manager 文件管理工具,可以針對常見的 Word、Excel、PPT 與 PDF 的檔案格式進行管理,整合電腦裡所有的文書檔案格式,這樣對不同的文書檔案更是一清二楚,更可以進行虛擬的目錄建立與管理,快速的將檔案隱藏或是鎖定等等,算是個實用的文書檔案總管工具唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WONDERFOX DOCUMENT MANAGER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入,點選 Register 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 再來就是要建立所有文書檔案索引,因此看到以上畫面時點選 Index 來索引所有文書檔案。

△ 設定要索引的硬碟,基本上要管理所有的文書檔案,所以電腦裡所有硬碟都索引是 OK 的唷!

△ 主要功能就是將文書檔案分類,包含有 Word、Excel、PPT 與 PDF 的檔案格式,將電腦裡所有的文書檔案整合在一起,又可以依照不同檔案格式很清楚的瀏覽,並且具備虛擬的目錄結構,可以自己做資料夾的分類管理,就算檔案實際散落在電腦的每個角落,還是可以很方便地進行虛擬目錄的管理,此外也可以透過 WonderFox Document Manager 快速地進行檔案的鎖定隱藏,等於 WonderFox Document Manager 就是這些文書檔案的中控台,若是每天的工作與文書檔案為伍,這樣的文書檔案總管就是必備工具囉!

https://www.videoconverterfactory.com/document-manager/

免安裝版:

WonderFox Document Manager 1.2.7z(GOOGLE下載)

檔案大小:3.64 MB