win11 合併工作列

你的 Windows 工具列快要滿出來了嗎？每天辦公就是要用到這麼多 App，有沒有更好的方法可以整理工具列？最近小編發現一個超實用的工具 TaskbarGroups，它可以將同類型的 App 歸類到同一個群組中，點擊就可以展開，在工具列上卻只佔用一個位置，這樣說有點抽象嗎？跟著小編來看看如何使用這款 App 吧。之前我們也有分享過更進階的工具列快捷工具像是 Winstep Nexus，如果有更進一步的需求，可以下載來用看看。

win11 合併工作列

首先大家的工具列，應該都釘選不少 App 在上面吧，雖然看起來很多，不過會用到的真的就是這麼多，要怎麼讓工具列看起來更加簡潔呢？

Win10 資料夾 工具列

TaskbarGroups 可以協助我們讓工具列看起來更乾淨，文末幫大家準備好載點啦，下載後安裝並開啟，點擊 ＋ 來新增工具列群組。

TaskbarGroups

接著可以將此群組命名，比如說：繪圖用、文書軟體、社群媒體、瀏覽器等（要注意的是目前名稱只支援英文），也可以自訂該群組顯示在工具列上的圖示，名稱輸入完之後，點擊下面的＋新增 App，新增完之後按下 Save。

工具列整理

新增好之後，並不會直接出現在工具列中，它會另存成一個檔案，我們對檔案點擊右鍵，找到「釘選到工具列」。

win10 工作列合併

這時候就可以看到，工具列中我們剛剛新增的群組已經建立好囉，原本要佔用 3 個位置的 Office 文書軟體，透過 TaskbarGroups 整理之後，只佔用了 1 個位置，這樣看起來是不是乾淨多了呢？載點放在下面，趕快下載起來整理一下自己的工具列吧。

https://github.com/tjackenpacken/taskbar-groups

免安裝版：
TaskbarGroups 0.2.0.0.7z（GOOGLE下載）
TaskbarGroups 0.2.0.0.7z（1DRV下載）
TaskbarGroups 0.2.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）
TaskbarGroups 0.2.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）
TaskbarGroups 0.2.0.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：725 KB

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