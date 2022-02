每天使用電腦,每次都會開啟檔案總管,若常常管理檔案,那麼就需要強大的檔案管理工具,這次限時免費的 oMega Commander 真的是非常強大的,功能已經多到我已經無法細數,包含有頁籤式管理、導航樹狀選單、檔案書籤、檔案格式顏色辨識、連續重新命名功能、聰明的檔案複製、打包壓縮功能、安全刪除、檔案分割、多功能搜尋、文字編輯、資料夾容量統計、歷史紀錄、檔案過濾、資料夾快速鍵、文件內容快速搜尋、自訂風格樣式、文字大小調整、支援指令、輸入自動完成等等,要認真看完所有功能得花不少時間,或許也會有大家中意的功能,大家先趁限時免費收下吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD OMEGA COMMANDER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後開啟選單,點選 Register oMega。

△ 將剛剛所取得的信箱與序號填入,點選 OK 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 軟體初次使用會有一些設定項目,大家必須花點時間耐心完成,更多的操作建議大家參考官方文件,因為實在太豐富啦!!!

使用說明:https://pylonos.com/omega/features

https://pylonos.com/omega

安裝版:

oMega Commander 3.0.47.5687.exe(GOOGLE下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.exe(1DRV下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.exe(MEDIAFIRE下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.exe(RAPIDGATOR下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.exe(MEGA下載)

檔案大小:8.85 MB

免安裝版:

oMega Commander 3.0.47.5687.7z(GOOGLE下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.7z(1DRV下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.7z(MEDIAFIRE下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.7z(RAPIDGATOR下載)

oMega Commander 3.0.47.5687.7z(MEGA下載)

檔案大小:8.07 MB