每天使用電腦，每次都會開啟檔案總管，若常常管理檔案，那麼就需要強大的檔案管理工具，這次限時免費的 oMega Commander 真的是非常強大的，功能已經多到我已經無法細數，包含有頁籤式管理、導航樹狀選單、檔案書籤、檔案格式顏色辨識、連續重新命名功能、聰明的檔案複製、打包壓縮功能、安全刪除、檔案分割、多功能搜尋、文字編輯、資料夾容量統計、歷史紀錄、檔案過濾、資料夾快速鍵、文件內容快速搜尋、自訂風格樣式、文字大小調整、支援指令、輸入自動完成等等，要認真看完所有功能得花不少時間，或許也會有大家中意的功能，大家先趁限時免費收下吧！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD OMEGA COMMANDER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後開啟選單，點選 Register oMega。

△ 將剛剛所取得的信箱與序號填入，點選 OK 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 軟體初次使用會有一些設定項目，大家必須花點時間耐心完成，更多的操作建議大家參考官方文件，因為實在太豐富啦！！！

使用說明：https://pylonos.com/omega/features

https://pylonos.com/omega

安裝版：

oMega Commander 3.0.47.5687.exe（GOOGLE下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.exe（1DRV下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.exe（MEDIAFIRE下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.exe（RAPIDGATOR下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.exe（MEGA下載）

檔案大小：8.85 MB

免安裝版：

oMega Commander 3.0.47.5687.7z（GOOGLE下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.7z（1DRV下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.7z（MEDIAFIRE下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.7z（RAPIDGATOR下載）

oMega Commander 3.0.47.5687.7z（MEGA下載）

檔案大小：8.07 MB