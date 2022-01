電腦裡面異動了什麼檔案?要如何知道呢?可以透過 Directory Monitor 這款小小的工具來達成,只要設定好要監控的資料夾或是硬碟,只要有任何檔案的存取都會被記錄,其實自己使用電腦時不妨也打開,也可以當成一種工作紀錄的工具,若是公用電腦,也可以監控是否有使用者違反規定做什麼事情唷!這款小小的檔案監控工具限時免費當中,有需求的朋友不要錯過囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD DIRECTORY MONITOR NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 這次限時免費的 Directory Monitor 安裝就註冊好囉!設定好資料夾之後,點選 Start 就會開始監控,所有檔案異動都會被記錄,這些異動都可以匯出成檔案紀錄起來唷!

https://vovsoft.com/software/directory-monitor/

安裝版:

檔案大小:2.12 MB

免安裝版:

檔案大小:1.36 MB