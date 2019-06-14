【限時免費】Advanced Recent Access 6.0 完全窺視最近電腦的使用紀錄

2019-06-14 09:04:16 哇哇

Advanced Recent Access License

電腦存取使用會留下紀錄，只是大家不知道怎麼看而已，Advanced Recent Access 這款工具非常方便，可以列出最近電腦的檔案存取紀錄，若是遺忘了自己存取檔案在哪裡？或是想要查勤電腦使用紀錄，這款工具時在是有些變態，因為看光光了啊！開了什麼檔案與資料夾的時間點都很清楚，還能依照資料夾、文件、圖片、音訊、視訊與壓縮檔的方式來篩選，限時免費的方便工具，可以收喔！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/advanced-recent-access-6-0/

Advanced Recent Access License

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ADVANCED RECENT ACCESS NOW。

Advanced Recent Access License

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

Advanced Recent Access License

△ 開啟軟體後有繁體介面，在 許可證 > 錄入許可證金鑰。

Advanced Recent Access License

△ 將剛剛所取得的序號填入

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△ 之後輸入序號與使用者名稱之後，看到以上畫面就代表啟用成功囉！

Advanced Recent Access License

軟體開啟後就可以看到所有檔案存取的紀錄～看光光真的好害羞啊！

http://www.trisunsoft.com/advanced-recent-access/

免安裝版：
Advanced Recent Access 6.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Advanced Recent Access 6.0.7z（ZIPPYSHARE下載）
Advanced Recent Access 6.0.7z（GOOGLE下載）
Advanced Recent Access 6.0.7z（1DRV下載）
Advanced Recent Access 6.0.7z（本站下載）
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