電腦存取使用會留下紀錄,只是大家不知道怎麼看而已,Advanced Recent Access 這款工具非常方便,可以列出最近電腦的檔案存取紀錄,若是遺忘了自己存取檔案在哪裡?或是想要查勤電腦使用紀錄,這款工具時在是有些變態,因為看光光了啊!開了什麼檔案與資料夾的時間點都很清楚,還能依照資料夾、文件、圖片、音訊、視訊與壓縮檔的方式來篩選,限時免費的方便工具,可以收喔!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ADVANCED RECENT ACCESS NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後有繁體介面,在 許可證 > 錄入許可證金鑰。

△ 將剛剛所取得的序號填入

△ 之後輸入序號與使用者名稱之後,看到以上畫面就代表啟用成功囉!

軟體開啟後就可以看到所有檔案存取的紀錄~看光光真的好害羞啊!

