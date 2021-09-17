不管是工作或是作業需求，大家一定都有遇過想要檔案列表的情況，會透過命令提示字元的朋友，把檔案列表複製成文字是很簡單的事情，那不會的朋友該怎麼辦呢？這次就推薦 Filename Lister 這款工具給大家，從軟體中選定一個目錄之後，就可以將目錄與檔案透過列表方式來呈現，然後可以輸出成文字檔案或是 CSV 檔案格式，這樣一來實在是在太方便了，限時免費好工具推薦收下囉！

△ 進入活動頁面之後就可以看到活動序號，上方 Download 可以下載，或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key。

△ 輸入活動所取得的序號後點選 OK。

△ 看到以上視窗代表註冊成功。

△ 使用方式超級簡單，從 Directory 選取資料夾，List 可以選列表檔案、資料夾或是都要，Filter 可以過濾檔案名稱的字串，Include Subfolders 可以包含子目錄、Calculate Filesize 可以計算出檔案與目錄大小（匯出 csv 檔案才會有）、Hide Initial Path 可以隱藏檔案路徑、Hide File Extension 可能夠隱藏檔案副檔名，設定完成之後點選 Start 就可以看到檔案列表，再從最下方 Export to File 輸出成 txt 或是 csv 檔案就可以囉！

https://vovsoft.com/software/filename-lister/

免安裝版：

Filename Lister 3.6.7z（GOOGLE下載）

Filename Lister 3.6.7z（MEDIAFIRE下載）

Filename Lister 3.6.7z（RAPIDGATOR下載）

Filename Lister 3.6.7z（MEGA下載）

檔案大小：1.35 MB