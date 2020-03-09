隱私檔案如何徹底從硬碟抹除呢？必須要有 TS DataWiper 這樣的專業工具，透過不斷複寫硬碟中 Block 的方式，讓檔案救援軟體完全找不到檔案，更不會有救援檔案的可能，因此若是你的電腦內曾放隱私資料、機密資料的話，刪除檔案時就可以透過 TS DataWiper 來執行，甚至可以清理一整顆完整的硬碟，或是將硬碟中的剩餘空間也清理乾淨喔！

△ 進入活動頁面之後點選 Download Now TS DataWiper 2.0 下載活動用的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與這次的活動序號，免安裝版可以到文末直接下載唷！

△ 開啟軟體後，點選左下角的 Activation 會跳出輸入序號的視窗，將剛剛所取得的序號貼上之後，點選 Activate 來啟動。

△ 啟動之後應該就可以看到以上成功啟動的視窗唷！

△ 刪除檔案的方式很簡單，在 Erase 的部分加入要刪除的檔案，之後點選右下角 Erase Now 就會開始徹底抹除檔案。

△ 在刪除檔案之前會有一個小提醒，徹底刪除的檔案無法用任何檔案救援工具來挽救。

△ Erase Hard Drive 可以將整顆硬碟徹底刪除，譬如說要給別人的硬碟、公司報廢硬碟都可以這樣處理，避免有心人透過檔案救援的方式取得資料。

△ Erase Free Space 的功能可以使用在現有的硬碟，硬碟裡有的檔案不會被刪除，未使用空間的部分會徹底清理乾淨。

△ Disk Tool 包含有硬碟修復、格式化與重新命名的基礎功能。

△ 從設定中可以看到刪除資料的幾種演算法，pass 數量越多代表越安全，基本上我覺得 1-pass 就很難有機會被檔案救援了！

https://www.togethershare.com/data-eraser/datawiper-for-windows.html

免安裝版：

TogetherShare DataWiper 2.0.7z（GOOGLE下載）

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