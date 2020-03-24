硬碟工具有哪些？通常分為硬碟備份還原工具與硬碟管理工具，Paragon Hard Disk Manager 是兩項功能都具備的超值硬碟工具，除了可以完整的備份還原整顆硬碟或是磁區之外，也內建了硬碟管理功能，包含有常見的調整磁區大小、分割磁區、清除硬碟資料、清除剩餘空間、隱藏磁區、更改 SN、轉換檔案系統與磁碟重組等等功能，這款工具在業界獲得相當不錯的軟體評價，這次推出了 25 周年的 Lite Edition 版本，是很建議安裝在電腦的一套硬碟管理工具，看大家是否有需求要使用囉！

△ 進入活動面後如同本文的第一張圖片，點選 Get a key 就會跳到下方的表格部分，請填寫自己的名稱、地區與信箱，之後點選 Submit 送出。

△ 很快就會在自己信箱收到這次的活動序號，下方還有安裝檔案的連結，這款軟體只有安裝版本唷！

△ 安裝時會要求輸入剛剛所取得的軟體序號，輸入之後就可以繼續完成安裝。

△ 主要功能有硬碟的備份與還原，這是使用電腦頗重要的一件事情，其實大多人的電腦都沒有定期備份，若是資料損失會非常非常的頭痛，所以我非常建議保持良好的備份習慣，雖然說備份檔案會佔據一定的空間，不過若是在意自己的電腦資料，備份是絕對不能少的。

△ 備份的來源可以是整台電腦的硬碟、單顆硬碟或是磁區，也可以備份單個檔案或是資料夾。

△ 硬碟管理功能也是主要功能之一，不過若是對硬碟不熟悉的話，建議不要亂操作，避免整個硬碟毀掉更淒慘。常見的功能有調整磁區大小、分割磁區、清除硬碟資料、清除剩餘空間、隱藏磁區、更改 SN、轉換檔案系統與磁碟重組等等功能。

△ 我個人覺得最實用的就是調整磁區大小，以前我使用硬碟都不會一次把硬碟分割完，想說保持整理檔案空間的習慣，不要把所有硬碟空間都用完，不過那是硬碟 40GB、80GB 的年代了～現在硬碟那麼大當然是一次用光光，不過若是單顆硬碟分割成系統磁區與資料磁區，就可以調整兩個磁區的大小囉！

https://www.paragon-software.com/hdm-25-anniversary/

安裝版：

Paragon-797-FRU_WinInstall_x64_17.10.2_000.exe（PARAGON-SOFTWARE下載）

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