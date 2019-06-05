【限時免費】DearMob iPhone Manager 3.4 打造頂級 iPhone 多媒體文檔管理（Windows、Mac）

2019-06-05 07:28:10 哇哇

DearMob iPhone Manager 使用介紹

為什麼 iTunes 永遠那麼難用？是我們不會用嗎？我想用過第三方 iOS 管理工具的應該都懂！DearMob iPhone Manager 是一套主打首款支援檔案加密的手機助手，好處是什麼呢？除了具備基本檔案管理、備份匯出功能之外，匯出的檔案還可以進行檔案加密，若你的手機裡面較多隱私照片，就可以透過 DearMob iPhone Manager 來進行檔案加密。此外它的傳輸效率高，照片管理歸檔比較簡單，也支援 HEIC 直接輸出轉檔成 JPG 檔案，還有其他備份、檔案管理、聯絡人管理、鈴聲、訊息管理等等功能都完整具備。現在 DearMob iPhone Manager 正在限時免費，大家收下就對囉！

限時免費：http://www.bitsdujour.com/software/dearmob-iphone-manager

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DearMob iPhone Manager 使用介紹
DearMob iPhone Manager 使用介紹

軟體安裝步驟我就跳過，直接進入軟體重點功能部分，軟體主頁很清楚的標示五大功能，分別是照片傳輸、音樂管理、影片、備份與檔案；下方一排是其他的功能部分，分別是數據安全、聯絡資訊、播客、電子書、聲音、應用程式、訊息、行事曆、書籤與隨身碟，其實這款軟體不用付費就可以體驗所有的功能，唯一的限制是檔案匯入匯出的數量，趁限時免費時解除限制真是超棒的。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

首先看到照片管理部分，預設會依照日期來將照片做區隔，你可以設定以日為單位，或是以月為單位來顯示，像我自己備份照片時是以月份為單位建立資料夾，若是透過 iPhone 直接連線電腦資料夾存取的話，照片根本連日期都很難區分，所以透過軟體還是有好處的，可以一次選取某日或是某月的照片，之後匯出即可，比較特別的是有加密匯出檔案的功能，也是這款軟體的特別之處；當然要不加密也是可以的，我想對大多人來說應該會方便許多。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

檔案加密需要先設定密碼，這個密碼請自己牢牢記住，不然檔案無法解密時，誰也無法救你！以前我當網管的時候，最怕有人用檔案加密軟體，你忘記密碼我也救不回來，更何況有人連用什麼加密的都忘記了！基本上我個人比較推薦基本的壓縮檔案加密碼，這是比較萬無一失的方法。那為什麼 iOS 管理工具需要推加密的功能呢？因為現在手機隱私很多，輸出的檔案或許有加密的必要性，或是家裡的人共用電腦，不想所有隱私都被看光光，這都是加密的檔案的實用情境。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

免費版本的 DearMob iPhone Manager 在檔案匯入與匯出有數量限制，若是爾偶使用當成多媒體文件管理還頗方便的，不過若是要成為定期備份工具的話，或許付費板會比較合適唷！當然限時免費版本更棒，輸入活動序號啟用吧！

DearMob iPhone Manager 使用介紹

iOS 新版本照片都是 HEIC 的格式，不過現在比較少圖片瀏覽器支援這格式，照片匯出到電腦之後不能看也頗傷腦筋，所以內建了匯出 HEIC 為 JPG 的功能，匯出的檔案就是大家所熟悉的 JPG 檔案格式，不過很可惜沒有比較完整的 EXIF 資訊被保存，這點若能加強會更完美！

DearMob iPhone Manager 使用介紹

具備音樂管理功能，通勤族習慣透過手機來聽音樂，若是透過 iTunes 來傳輸音樂真的很麻煩，我自己是非常的不習慣，所以也都是靠第三方的工具，DearMob iPhone Manager 在操作上頗直覺的，可以透過拖曳的方式匯入檔案，也能用拖曳的方式匯出檔案，從手機難以管理的播放清單，可以從這裡很方便的自己建立。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

滑鼠移到歌曲上面，可以看到有幾項功能，包含有播放音樂、加入播放清單、製作鈴聲、匯出音樂與編輯音樂。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

能直接製作鈴聲還頗方便的，獨一無二的鈴聲才知道是自己的電話響了！！！或是使用自己喜愛的歌曲，有時候電話都捨不得接起來。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

可以很方便的編輯歌曲資訊，這樣透過手機各種模式來播放音樂時，能能更準確地聽到想聽的音樂。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

影片管理與同步功能，這裡有一個功能相當方便，就是具備轉檔功能，當我們傳輸影片到 iPhone 時，影片格式不一定支援在 iPhone 上直接播放，這時候還要自己先轉檔真的很麻煩，因此 DearMob iPhone Manager 內建的影片轉檔功能很實用，只要把影片加入，就能替你轉檔與匯入。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

完整的手機備份功能，不用從 iTunes 去操作就可以備份，也具備有還原功能。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

備份時間取決於檔案多寡，若你覺得用 iTunes 備份很慢的話，換個這款來備份看看，備份時也會有進度的顯示。

DearMob iPhone Manager 使用介紹

還具備了應用程式的管理功能，可以從軟體內操作直接刪除沒有在使用的 APP，批次刪除整理 APP 還頗方便快速的！

DearMob iPhone Manager 使用介紹

還有一個好用的地方就是可以把 iPhone 當成隨身碟使用，要丟什麼類型的檔案進去都可以！！！

以上介紹了 DearMob iPhone Manager 幾個重點功能，並沒有所有功能都介紹，因為可能我自己也很少用，對我來說或許不是太重要的功能，不過我會建議使用 iPhone、iPad 的朋友們可以試試看這款第三方的 iOS 管理工具，看看是否覺得管理檔案更加輕鬆方便，甚至內建加密的安全功能，讓你輸出檔案多了一層隱私保護，更多的功能介紹，大家可以參考官方網站的中文說明，我覺得相當清楚唷！

https://www.5kplayer.com/iphone-manager-zh/index.htm

免安裝版：（序號：CCPBV-N46R4-5OUDZ-36GRC ）
DearMob iPhone Manager 3.4.7z（MediaFire下載）
DearMob iPhone Manager 3.4.7z（ZippyShare下載）
DearMob iPhone Manager 3.4.7z（YunFile下載）
DearMob iPhone Manager 3.4.7z（Hami+下載）
DearMob iPhone Manager 3.4.7z（本站下載）
檔案大小：43.30 MB

Mac 版本：（序號：CCPBV-N46R4-5OUDZ-36GRC）
DearMob iPhone Manager.dmg（MediaFire下載）
DearMob iPhone Manager.dmg（ZippyShare下載）
DearMob iPhone Manager.dmg（YunFile下載）
DearMob iPhone Manager.dmg（Hami+下載）
DearMob iPhone Manager.dmg（本站下載）
檔案大小：64.50 MB

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