為什麼 iTunes 永遠那麼難用?是我們不會用嗎?我想用過第三方 iOS 管理工具的應該都懂!DearMob iPhone Manager 是一套主打首款支援檔案加密的手機助手,好處是什麼呢?除了具備基本檔案管理、備份匯出功能之外,匯出的檔案還可以進行檔案加密,若你的手機裡面較多隱私照片,就可以透過 DearMob iPhone Manager 來進行檔案加密。此外它的傳輸效率高,照片管理歸檔比較簡單,也支援 HEIC 直接輸出轉檔成 JPG 檔案,還有其他備份、檔案管理、聯絡人管理、鈴聲、訊息管理等等功能都完整具備。現在 DearMob iPhone Manager 正在限時免費,大家收下就對囉!

△ 進入活動網頁後點選 GET IT FOR FREE 完成 0 元的購買步驟,不完成也沒有關係,因為這次活動的序號都相同的,可以直接到文末下載唷!

DearMob iPhone Manager 使用介紹

軟體安裝步驟我就跳過,直接進入軟體重點功能部分,軟體主頁很清楚的標示五大功能,分別是照片傳輸、音樂管理、影片、備份與檔案;下方一排是其他的功能部分,分別是數據安全、聯絡資訊、播客、電子書、聲音、應用程式、訊息、行事曆、書籤與隨身碟,其實這款軟體不用付費就可以體驗所有的功能,唯一的限制是檔案匯入匯出的數量,趁限時免費時解除限制真是超棒的。

首先看到照片管理部分,預設會依照日期來將照片做區隔,你可以設定以日為單位,或是以月為單位來顯示,像我自己備份照片時是以月份為單位建立資料夾,若是透過 iPhone 直接連線電腦資料夾存取的話,照片根本連日期都很難區分,所以透過軟體還是有好處的,可以一次選取某日或是某月的照片,之後匯出即可,比較特別的是有加密匯出檔案的功能,也是這款軟體的特別之處;當然要不加密也是可以的,我想對大多人來說應該會方便許多。

檔案加密需要先設定密碼,這個密碼請自己牢牢記住,不然檔案無法解密時,誰也無法救你!以前我當網管的時候,最怕有人用檔案加密軟體,你忘記密碼我也救不回來,更何況有人連用什麼加密的都忘記了!基本上我個人比較推薦基本的壓縮檔案加密碼,這是比較萬無一失的方法。那為什麼 iOS 管理工具需要推加密的功能呢?因為現在手機隱私很多,輸出的檔案或許有加密的必要性,或是家裡的人共用電腦,不想所有隱私都被看光光,這都是加密的檔案的實用情境。

免費版本的 DearMob iPhone Manager 在檔案匯入與匯出有數量限制,若是爾偶使用當成多媒體文件管理還頗方便的,不過若是要成為定期備份工具的話,或許付費板會比較合適唷!當然限時免費版本更棒,輸入活動序號啟用吧!

iOS 新版本照片都是 HEIC 的格式,不過現在比較少圖片瀏覽器支援這格式,照片匯出到電腦之後不能看也頗傷腦筋,所以內建了匯出 HEIC 為 JPG 的功能,匯出的檔案就是大家所熟悉的 JPG 檔案格式,不過很可惜沒有比較完整的 EXIF 資訊被保存,這點若能加強會更完美!

具備音樂管理功能,通勤族習慣透過手機來聽音樂,若是透過 iTunes 來傳輸音樂真的很麻煩,我自己是非常的不習慣,所以也都是靠第三方的工具,DearMob iPhone Manager 在操作上頗直覺的,可以透過拖曳的方式匯入檔案,也能用拖曳的方式匯出檔案,從手機難以管理的播放清單,可以從這裡很方便的自己建立。

滑鼠移到歌曲上面,可以看到有幾項功能,包含有播放音樂、加入播放清單、製作鈴聲、匯出音樂與編輯音樂。

能直接製作鈴聲還頗方便的,獨一無二的鈴聲才知道是自己的電話響了!!!或是使用自己喜愛的歌曲,有時候電話都捨不得接起來。

可以很方便的編輯歌曲資訊,這樣透過手機各種模式來播放音樂時,能能更準確地聽到想聽的音樂。

影片管理與同步功能,這裡有一個功能相當方便,就是具備轉檔功能,當我們傳輸影片到 iPhone 時,影片格式不一定支援在 iPhone 上直接播放,這時候還要自己先轉檔真的很麻煩,因此 DearMob iPhone Manager 內建的影片轉檔功能很實用,只要把影片加入,就能替你轉檔與匯入。

完整的手機備份功能,不用從 iTunes 去操作就可以備份,也具備有還原功能。

備份時間取決於檔案多寡,若你覺得用 iTunes 備份很慢的話,換個這款來備份看看,備份時也會有進度的顯示。

還具備了應用程式的管理功能,可以從軟體內操作直接刪除沒有在使用的 APP,批次刪除整理 APP 還頗方便快速的!

還有一個好用的地方就是可以把 iPhone 當成隨身碟使用,要丟什麼類型的檔案進去都可以!!!

以上介紹了 DearMob iPhone Manager 幾個重點功能,並沒有所有功能都介紹,因為可能我自己也很少用,對我來說或許不是太重要的功能,不過我會建議使用 iPhone、iPad 的朋友們可以試試看這款第三方的 iOS 管理工具,看看是否覺得管理檔案更加輕鬆方便,甚至內建加密的安全功能,讓你輸出檔案多了一層隱私保護,更多的功能介紹,大家可以參考官方網站的中文說明,我覺得相當清楚唷!

https://www.5kplayer.com/iphone-manager-zh/index.htm

