你的電腦有備份嗎？資料消失之後，就會知道備份的重要性，有備份的人就可以很淡定的找備份資料就好，因此今天要來跟大家分享如何使用 Windows 內建備份方式「檔案歷程記錄」，不需要下載、安裝任何 APP 就可以自動備份，在遺失檔案時，能夠快速復原，備份的重要性當下可能感覺不出來，遺失資料後，就會非常慶幸當時有進行備份～話不多說趕快來看看如何備份吧！

△ 首先，打開 Windows 開始選單，找到「設定」圖示並點開它。

△ 接著在一整排的選項中，找到最下面的「更新與安全性」>「備份」，雖然不是很難找，不過自己慢慢找的話，也是得花一些時間來找囉 ~

△ 然後看到「檔案歷程記錄」下方有個「新增磁碟機」，然後準備好你的外部磁碟機，按下「新增磁碟機」後，系統就會將檔案備份進去，如果原始檔案遺失、損壞，就可直接從外部磁碟機還原啦！

如果你需要更進階的備份功能，可以參考：EASEUS Todo Backup Free 這款免費備份工具，EASEUS Todo Backup 是一款可以備份 Image 的備份軟體，也就是如同 Ghost 的備份，若是以近期的備份軟體來說，功能就好比 Acronis 的影像備份一般，這款軟體或許早就有人使用很久了，不過我還真的是到近期才發現，方便好用的程度的確也沒有話說，搭配硬碟或是 NAS 來做系統備份，萬一系統真的出了什麼異常，影像備份的還原是最快的^^，若你還沒有使用 Image 的備份方式，那麼這篇文章一定要好好參考唷！