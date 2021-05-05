你常需要在手機、電腦間傳照片、檔案嗎？小編自己是每天都有這樣的需求，最近發現一個還不錯的工具 Wormhole 分享給大家，因為自己平常懶得接傳輸線，所以我找的這款是「無線傳輸」，不論你的手機、電腦系統是什麼都能用，文件最高支援 10GB，採用點對點加密，不過文件只保留 24 小時，所以不適合用來儲存檔案，單純用來傳輸是非常便利的選擇，不論傳照片、影片、文件都能輕鬆解決，最重要的是上傳/下載速度快，而且沒有任何廣告，有需要的朋友趕快收下吧。10GB 其實已經很大了，如果還是不夠你傳請用 MyAirBridge 支援到 20GB。

進入 Wormhole 首頁後，直接將要傳輸的文件拖進虛線裡就可以了，不論要傳幾個檔案都 OK，而且要傳資料夾的話，還不需要先壓縮，可以直接將整個資料夾拖進去，容量不要超過 10GB 即可。

上傳完成後，點擊 Copy link 就可以直接分享給朋友，或是傳連結給自己就可以啦，傳到手機的話還可以直接掃描 QRCode 開啟下載頁面。

下載端的頁面如上圖，點擊 Download file 之後，就可以下載文件、圖片、影片等資料囉，下載及上傳速度都表現相當優異，完全沒有任何廣告，有需要的朋友連結在下方，趕快收藏起來吧。

Wormhole 線上檔案傳輸：https://wormhole.app/