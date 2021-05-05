Wormhole

你常需要在手機、電腦間傳照片、檔案嗎？小編自己是每天都有這樣的需求，最近發現一個還不錯的工具 Wormhole 分享給大家，因為自己平常懶得接傳輸線，所以我找的這款是「無線傳輸」，不論你的手機、電腦系統是什麼都能用，文件最高支援 10GB，採用點對點加密，不過文件只保留 24 小時，所以不適合用來儲存檔案，單純用來傳輸是非常便利的選擇，不論傳照片、影片、文件都能輕鬆解決，最重要的是上傳/下載速度快，而且沒有任何廣告，有需要的朋友趕快收下吧。10GB 其實已經很大了，如果還是不夠你傳請用 MyAirBridge 支援到 20GB。

iPhone 傳照片給 Android 的方法

進入 Wormhole 首頁後，直接將要傳輸的文件拖進虛線裡就可以了，不論要傳幾個檔案都 OK，而且要傳資料夾的話，還不需要先壓縮，可以直接將整個資料夾拖進去，容量不要超過 10GB 即可。

Wormhole

上傳完成後，點擊 Copy link 就可以直接分享給朋友，或是傳連結給自己就可以啦，傳到手機的話還可以直接掃描 QRCode 開啟下載頁面。

iPhone 傳照片工具

下載端的頁面如上圖，點擊 Download file 之後，就可以下載文件、圖片、影片等資料囉，下載及上傳速度都表現相當優異，完全沒有任何廣告，有需要的朋友連結在下方，趕快收藏起來吧。

Wormhole 線上檔案傳輸：https://wormhole.app/

Wormhole 蟲洞線上傳檔工具，最高支援 10GB 手機電腦無線傳輸實用工具 相關文章

訪客留言

Wormhole 蟲洞線上傳檔工具，最高支援 10GB 手機電腦無線傳輸實用工具 參考資料

Wikipedia:字詞轉換處理公共轉換組各頁面包含字詞 - 维基百科，自由的百科全书
總共255個公共轉換組頁面。 本條目會定期更新，毋須手動修正。 產生時間：2021年4月15日 (四) 20:18 (UTC) 公共轉換組頁面 定義的詞彙 MediaWiki:Conversiontable/zh-cn (94) GUNDAM; Google 搜尋; Google搜尋; 世界大學運動會; 中嘉網路; 二元樹; 亞洲足球協會 ...
使用Mac 上的AirDrop - Apple 支援 - Apple Support
2021年3月26日 — 您可以透過AirDrop，無線傳送文件、照片、影片、網站、地圖位置等內容到附近的Mac、iPhone、iPad 或iPod touch。
Android 透過WiFi 無線網路，即可與Windows、Mac 互傳照片 ...
跟iPhone 不太一樣，Android 需要安裝一套Cx檔案總管的免費App 才能實現這個設定，請先點我至Google Play 下載安裝。記得Android、Windows、Mac 都必須&nbsp;...
【前端面試題】2018最新版前端面試題，只為找到更好的工作~~~ | 程式前沿
2.通過加密和安全傳輸技術（SSL），減少cookie 被破解的可能性。 3.只在cookie中存放不敏感資料，即使被盜也不會有重大損失。 4.控制cookie的生命期，使之不會永遠有效。偷盜者很可能拿到一個過期的cookie ...
ScanTransfer 免下載App！將手機相片影片快速傳到電腦
要將手機或平板內的相片影片傳輸到電腦，一般人通常會透過傳輸線，如果有在使用雲端硬碟 ... 上傳完成後，相片、影片或你傳輸的檔案就會出現在ScanTransfer 指定的文件儲存 ... 只要安裝軟體、產生QR Code 就能讓行動裝置快速傳檔; 無論iOS 或Android 皆可支援，免下載手機App; 因使用相同無線網路，傳輸速度可以最大化&nbsp;...
如何讓 iPhone 傳照片( 原畫質 ) 到 Windows ? 免安裝任何 App 免 iTunes 免傳輸線 | 綠色工廠
iPhone 傳原始畫質照片、影片等任何檔案到 Windows 你都怎麼傳呢？用 iTunes 同步？還是接傳輸線用其它軟體呢？最近小編發現目前最方便的無線傳輸方式，透過 Wi-Fi 就能夠讓 iPhone 與 Windows 互傳檔案，而且不須要安裝任何 App 就能夠完成，透過 iOS 13 以上支援 ...
2021雲端服務攻略_精選雲產品優惠 - 阿里雲 - AlibabaCloud
阿里雲2021最新雲端服務攻略包括精選行業特別優惠，雲端伺服器、雲數據庫產品、存儲產品等優勢產品，同時提供新用戶限定優惠券，助企業輕鬆上雲。
还可以给高点！亨特空接连线朱松玮 - 优享资讯
2021年4月7日 — 视频无法播放，浏览器版本过低，请升级浏览器或者使用其他浏览器. ... Wormhole – 只需要2 步，简单、私密（端到端加密）的文件传输工具[Web].
Wormhole - 只需要2 步，简单、私密（端到端加密）的文件 ...
5 天前 — Wormhole 是一款简单、私密的文件传输工具，端到端加密，只需要在浏览器打开页面后，选中文件，即可获得分享链接，通过WebRTC 及服务器&nbsp;...
SendFileOnline 安全又快速的免費檔案分享工具 | Po3C
SendFileOnline 線上免費檔案分享工具，只需輸入 6 位數代碼就能輕鬆下載！,想知道哪裡有好用的線上檔案分享工具嗎？這款 SendFileOnline 免費線上檔案分享工具，無須註冊，打開網頁就能直接上傳檔案，上傳完成後會產生一組 6 位數代碼，接著便可將這組代碼或檔案 ...