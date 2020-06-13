Mac 傳照片給 Android

Mac 與 iPhone 間可以用 AirDrop 傳輸，但如果要傳照片、檔按給 Android 手機該怎麼辦呢？今天要與大家分享的是 Mac 電腦一款實用 App，DaFileShare 是一款可以傳送文件給手機的工具，只需要將要傳輸的檔案拖曳進去，DaFileShare 就會立即產生一個 QRCode，手機端不需要下載任何 App，打開相機掃描 QRCode 後就可以下載檔案啦！不管 iPhone 或 Android 都能用，特別適合 Android 手機卻擁有 Mac 電腦的使用者。你也可以參考：Android File Transfer 讓 Mac 能存取 Android 手機檔案，檔案傳輸無障礙

Mac 傳照片給 Android

文章後方下載 DafukeShare 後就可以使用啦，DaFileShare 的原理是在 Mac 電腦上啟動 http 伺服器，透過區域網路來傳輸文件，因此若有些機關、辦公室、宿舍若有設定網路流量限制的話，用這樣的方式傳輸不會影響到流量。

DaFileShare

DaFileShare 並非從 AppStore 下載，因安全性的疑慮 Mac 預設不會讓大家開啟。因此第一次啟動時必須在設定>隱私及安全性的地方，將 DaFileShare 強制開啟。

Mac 無線傳輸

開啟之後直接把要傳輸的文件拖到視窗裡面就可以囉。

Mac 傳文件給 Android

QRCode 產生後，直接拿起手機相機掃描就可以下載文件啦。

DaFileShare

掃描後檔案就會直接進行下載啦！對於 Android 手機的使用者來說，這樣傳輸 Mac 的文件算是非常方便，不過要注意的是，手機的網路環境必須與電腦的一致才能夠傳輸喔，傳輸的速度也取決於你的網路環境速度。

https://github.com/deskangel/DaFileShare/

下載：
DaFileShare.app 1.1.zip（GOOGLE下載）
DaFileShare.app 1.1.zip（1DRV下載）
DaFileShare.app 1.1.zip（MEDIAFIRE下載）
DaFileShare.app 1.1.zip（RAPIDGATOR下載）
DaFileShare.app 1.1.zip（MEGA下載）
檔案大小：5.34 MB

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